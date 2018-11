Europe : Les Bourses européennes terminent en ordre dispersé

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé la journée de vendredi en ordre dispersé, à l'approche d'une semaine chargée aux États-Unis, entre une réunion de la Fed et les élections de mi-mandat.

A New York, les marchés s'installaient dans le rouge: vers 17H00 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, reculait de 1,07% à 25.108,39 points, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 1,67% à 7.309,76 points et l'indice élargi S&P 500 lâchait 1,36% à 2.703,07 points.

Wall Street, qui avait déjà perdu du terrain sous la pression notamment de la dégringolade d'Apple, a creusé ses pertes quand un conseiller de Donald Trump a douché l'espoir d'un accord commercial imminent entre Washington et Pékin.

"Le marché a un peu de mal en ce moment à interpréter le vacarme ambiant, illustré une nouvelle fois aujourd'hui par cette succession de commentaires divergents", a souligné Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,32% à 3.214,41 points.

A la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 a gagné 0,32% soit 16,35 points à 5.102,13 points, dans un volume d'échanges étoffé de 4,2 milliards d'euros.

En matière de valeurs, les titres les plus chahutés par les tensions commerciales ont connu une belle embellie, en particulier ceux du secteur automobile et du luxe.

Plastic Omnium s'est adjugé 7,64% à 26,35 euros, Faurecia 6,65% à 46,32 euros, Valeo 4,24% à 28,75 euros et Michelin 1,21% à 91,68 euros. Renault a également gagné 0,45% à 66,27 euros et Peugeot 1,20% à 21,06 euros.

Côté luxe, LVMH a bondi de 3,43% à 279,05 euros et Kering de 5,51% à 421 euros.

Le Dax de Francfort a fini en hausse, gagnant 0,44%, soit 50,5 points sur la séance pour finir à 11.518,99 points.

Le secteur de l'automobile, qui vit depuis des mois avec l'épée de Damoclès de taxes imposées par les États-Unis sur les importations de véhicules, a repris des couleurs, à l'instar de Volkswagen qui a avancé de 1,86% à 154,36 euros.

La Bourse de Londres a terminé en légère baisse de 0,29%, ralentie par les hésitations de Wall Street et la relative fermeté de la livre.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a cédé 20,54 points à 7.094,12 points. Sur la semaine écoulée, il a gagné 2,23%.

Le secteur minier, qui avait profité des nouvelles favorables sur le commerce en début de séance, a finalement été à la traîne. BHP Billiton a grappillé 0,14% à 1.611,20 pence mais Rio Tinto a cédé 0,06% à 3.853 pence.

L'indice milanais FTSE Mib a gagné 1,07% à 19.390 points.

Moncler a réalisé la meilleure performance (+5,19% à 32,4 euros). Dans le bas du tableau, Saipem cédait 1,43% à 4,603 euros.

A Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en hausse de 0,43% à 8.993 points.

Le secteur bancaire a terminé dans le vert, Santander prenant 1,20% à 4,28 euros, BBVA 2,62% à 5,16 euros, CaixaBank 1,45% à 3,56 euros et Sabadell 1,49% à 1,19 euros.

Principale chute de la séance, le groupe agroalimentaire Viscofan a en revanche perdu 4,26% à 51,70 euros.

Le PSI 20 à Lisbonne a chuté de 0,70% à 4.979,51 points.

Le groupe BTP Mota Engil a gagné 1,598% à 1,780 points tandis que EDP Renovaveis, filiale de Energias de Portugal (EDP), a perdu 1,258% à 7,850 points.

La Bourse suisse a terminé la semaine en très légère baisse, le SMI, l'indice qui regroupe ses 20 valeurs phares, cédant 0,28% à 8.992,30 points.

Seuls six titres ont fini dans le rouge, dont les trois poids lourds défensifs de la cote: le géant de l'alimentation Nestlé (-1,36% à 83,92 francs suisses suisses) et les deux groupes pharmaceutiques Novartis (-0,54% à 87,70 francs suisses suisses) et Roche (-1,34% à 242,20 francs suisses suisses).

Mais c'est le spécialiste de la réassurance Swiss Re qui a enregistré la plus forte baisse du jour, en repli de -1,44% à 89,18 francs suisses suisses.

Du côté des gagnants, le groupe horloger Swatch cavalait en tête (+4,11% à 354,50 francs suisses suisses).

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,19% à 521,80 points.

A la hausse, le groupe chimique et pharmaceutique DSM a pris 3,48% à 81,38 euros.

A la baisse, le spécialiste de l'éclairage Signify (ex-Philips Lighting) a perdu 1,97% à 21,89 euros.

La Bourse de Bruxelles a gagné 0,53%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes terminant à 3.521,93 points.

Quinze valeurs ont terminé dans le vert, dont la société de biotechnologies arGEN-X, qui a enregistré la meilleure performance: +5,27% à 83,90 euros.

UCB, entreprise belge biopharmaceutique, a tiré l'indice vers le bas: -2,00% à 72,66 euros.

