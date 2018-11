Europe : Les Bourses européennes terminent en ordre dispersé

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé lundi, à la veille des élections de mi-mandat aux États-Unis et tandis qu'a lieu le premier Eurogroupe depuis le rejet du budget italien par la Commission européenne.

A New York, les indices évoluaient en ordre dispersé à la mi-séance: vers 17H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average prenait 0,51% à 25.398,93 points, le Nasdaq lâchait 1,05% à 7.280,09 points, et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,20% à 2.728,42 points. La chute de plusieurs géants technologiques pesait sur la tendance, à l'image d'Amazon (-3,58%), Alphabet (-3,43%, maison mère de Google) et Apple (-3,53%).

"Le marché est assez prudent car les élections américaines sont clairement l'événement de la fin d'année", a noté auprès de l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France, en jugeant toutefois que "la réaction à court terme des marchés (était) difficile à anticiper".

Les ministres des Finances de la zone euro, réunis lundi à Bruxelles, doivent par ailleurs se pencher sur la question du budget italien. Deux semaines après le rejet du texte par la Commission européenne, l'inquiétude était de mise.

"Tant que les investisseurs ne verront pas le début d'un rapprochement entre le gouvernement italien et la commission européenne", un décollage de l'indice sera difficile, a ajouté Alexandre Baradez.

L'Eurostoxx 50 a gagné 0,09% à 3.217,37 points.

A la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 a fini à l'équilibre (-0,01%) à 5.101,39 points, dans un volume d'échanges limité de 2,9 milliards d'euros.

En matière de valeurs, Ingenico a gagné 3,85% à 68 euros, les investisseurs accueillant favorablement l'annonce lundi du départ du PDG du groupe, Philippe Lazare.

Les valeurs technologiques ont en revanche souffert de la baisse du secteur à Wall Street. Soitec a perdu 4,04% à 60,50 euros, tout comme STMicroelectronics (-3,66% à 13,28 euros.)

Le Dax de Francfort s'est replié de 0,21%, soit 24,03 points sur la séance pour finir à 11.494,96 points.

Côté valeurs, Infineon a enregistré la plus forte baisse de la séance (-3,88% à 17,85 euros) alors que la hausse des rendements obligataires risque de pénaliser en premier lieu les valeurs technologiques, selon les analystes.

Le fabricant de gaz industriel Linde, en plein échange d'actions avant sa fusion avec l'américain Praxair, a terminé en tête du Dax, en hausse de 1,71% à 139,80 euros.

La Bourse de Londres a terminé en hausse de 0,14%, portée notamment par les valeurs pétrolières et minières mais freinée par le secteur de la distribution.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a progressé de 9,72 points, à 7.103,84 points.

BP a gagné 1,65% à 542,10 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 1,12% à 2.483 pence.

Dans le rouge, le groupe de luxe Burberry a dévissé de 3,49% à 1.800 pence, le spécialiste du bricolage Kingfisher de 3,23% à 254,50 pence et Associated British Foods, maison-mère de l'enseigne de vêtements Primark, de 2,61% à 2.388 pence.

A Milan, l'indice FTSE Mib a perdu 0,56% à 19.281 points.

Campari a réalisé la meilleure performance (+1,56% à 6,855 euros), et STMicroelectronics la pire (-3,91% à 13,27 euros).

Les banques étaient en berne, à l'image de Bper Banca (-3,44% à 3,394 euros) et Finecobank (-2,16% à 9,584 euros).

A Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en hausse de 0,20% à 9.010,70 points.

Plus forte hausse de la séance, le groupe de grande distribution Dia a bondi de 19,57%, à 0,82 euros.

Naturgy (ex-Gas Natural) a pris 0,14%, à 21,87 euros, après avoir annoncé avoir réduit sa dette en septembre de 10,4% par rapport à décembre 2017.

Le PSI 20 à Lisbonne a progressé de 0,16 % à 4.987,67 points.

Le groupe Nos a gagné 1,59% à 5,12 euros tandis que Pharol a perdu 0,26% à 0,153 euros.

La Bourse suisse a démarré la semaine en très légère hausse. L'indice SMI a clôturé à 9.008,58 points (+0,18%), tiré par ses trois poids lourds défensifs, Nestlé, Roche et Novartis qui avaient terminé la semaine dernière en forte baisse.

Le groupe pharmaceutique Roche a terminé en haut du tableau, prenant 1,24% à 245,20 francs suisses suisses.

Le groupe horloger Swatch, qui s'était envolé vendredi, a en revanche ralenti le rythme et enregistré la plus forte baisse du jour (-2,65%) à 345,10 francs suisses suisses.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,03% à 521,94 points.

A la hausse, le chimiste et pétrolier Vopak a pris 5,03% à 41,94 euros.

A la baisse, l'industriel Aalberts a perdu 2,81% à 32,52 euros.

La bourse de Bruxelles a perdu 0,39%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes s'affichant en clôture à 3.508,34 points.

Le fabricant de produits d'hygiène Ontex connaît la plus forte hausse, gagnant 2,24% à 17,37 euros.

La plus forte baisse revient au groupe de télécommunications Telenet qui perd 5,38% à 43,30 euros.

