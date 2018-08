Europe : Les Bourses européennes terminent la semaine dans le rouge

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont toutes fini la semaine en baisse vendredi, le moral des investisseurs étant de nouveau en berne après un regain d'inquiétudes sur les relations commerciales internationales.

"L'accord commercial entre les Etats-Unis et le Mexique avait suscité des espoirs en début de semaine", rappelle Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Toutefois, "les marchés s'inquiétent à nouveau des prochaines décisions après des informations selon lesquelles Trump cherche à imposer de nouveaux droits de douane à l'encontre de la Chine, menace de sortir de l'OMC et mène des négociations difficiles avec l'UE et le Canada", a-t-il ajouté.

Ces incertitudes géopolitiques pesaient également sur la Bourse de New York, qui évoluait à la baisse à la mi-séance. Vers 16H15 GMT le Dow Jones Industrial Average cédait 0,32% à 25.904,03 points et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,23% à 2.894,42 points tandis que le Nasdaq grappillait 0,05% à 8.092,13 points.

A l'approche d'un long week-end, lundi étant férié aux Etats-Unis, les investisseurs penchaient pour la prudence alors que les négociations entre Washington et Ottawa ont repris vendredi sur un ton nettement moins optimiste que la veille.

L'Eurostoxx 50 a reculé de 1,11%.

La Bourse de Paris a clôturé en nette baisse de 1,30%, l'indice CAC 40 perdant 71,21 points à 5.406,85 points.

Les titres du secteur automobile ont terminé dans le rouge: Renault a cédé 0,67% à 74,20 euros, Peugeot 1,58% à 23,70 euros et Michelin 2,21% à 101,95 euros.

Les valeurs du luxe ont également souffert. Kering a lâché 2,99% à 468,00 euros, LVMH 2,66% à 301,85 euros et Hermès 1,96% à 560,20 euros.

Les titres miniers ont également terminé en baisse, à l'image d'ArcelorMittal (-1,01% à 25,94 euros) et d'Eramet (-4,78% à 73,70 euros).

En revanche Saint-Gobain a pris 1,97% à 37,07 euros.

Casino a chuté de 10,22% à 27,31 euros, après le tweet d'un fonds affirmant que Casino n'avait pas déposé les comptes d'une de ses filiales.

Gemalto a terminé sur une hausse de 1,01% à 50,02 euros.

Air France-KLM, qui avait déjà dégringolé de 7% jeudi, a dévissé de 3,43% à 8,27 euros, alors que l'intersyndicale a décidé de durcir l'affrontement avec la direction sur les salaires.

La Bourse de Londres a fini en nette baisse de 1,11%. L'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 83,61 points à 7.432,42 points.

Le secteur minier a souffert: Anglo American a lâché 2,15% à 1.541,60 pence, BHP Billiton 1,34% à 1.643,80 pence et Glencore 2,90% à 313,55 pence.

Côté construction, Berkeley Group a fléchi de 0,57% à 3.643 pence et Taylor Wimpey de 1,47% à 167,35 pence.

Sage a lourdement chuté de 7,78% à 595,40 pence.

En revanche, Whitbread s'est envolé de 14,33% à 4.596 pence, après avoir annoncé la vente de Costa à Coca-Cola pour 3,9 milliards de livres.

La Bourse de Francfort a fini en baisse, le Dax cédant 1,04% pour s'établir à 12.364,06 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté également cédé 1,04%, à 26.901,41 points.

Lufthansa a fini en bas du tableau, reculant de 3,81% à 22,49 euros.

Le secteur automobile était sous pression en raison des inquiétudes commerciales.

Volkswagen a fini en baisse de 1,41% à 140,84 euros, Daimler a reculé de 1,68% à 55,70 euros et BMW de 1,41% à 83,41 euros.

Seule valeur dans le vert vendredi: Linde. Le titre du fabricant de gaz industriels a fini en hausse de 0,15% à 169,20 euros.

La Bourse de Milan a terminé en recul, l'indice phare FTSE Mib perdant 1,10% à 20.269 points.

Tenaris a réalisé la meilleure performance, gagnant 1,83% à 14,45 euros, suivi de Italgas (+1,17% à 4,654 euros) et Prysmian (+0,95% à 22,22 euros).

En revanche, Pirelli a cédé 4,65% à 6,938 euros, Telecom Italia 3,35% à 0,549 euros, Banco BPM 3,11% à 1,932 euro et Brembo 2,46% à 11,52 euros.

À Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en baisse de 0,72% à 9.399,1 points. L'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 83,61 points à 7.432,42 points.

Parmi les poids lourds, Telefonica a lâché 1,69% à 6,99 euros. Inditex (Zara) a reculé de 0,34% à 26,05 euros. Banco Santander a pris 0,14% à 4,29 euros.

Dia a continué de dégringoler, perdant 4,80% à 2,04 euros. L'aciériste Acerinox a également souffert, reculant de 3,02% à 11,58 euros.

La Bourse suisse a également fini en baisse, l'indice SMI des valeurs vedettes reculant de 0,76% à 8.973,56 points.

Hormis Nestlé qui a pris 0,20% à 81,38 francs suisses suisses (CHF) et Adecco qui a progressé de 0,24% à 59,38 CHF, toutes les autres valeurs ont fini dans le rouge.

Le secteur du luxe a souffert: Swatch a chuté de 3,30% à 413,60 CHF et Richemont de 2,21% à 85,70 CHF.

Les valeurs pharmaceutiques n'ont pas été non plus à la fête, à l'image de Novartis (-1,13% à 80,38 CHF) et Roche (-0,37% à 240,80 CHF).

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 0,88% à 558,42 points.

Altice Europe a perdu 1,82% à 2,59 euros et DSM 1,78% à 90,38 euros.

A la hausse, Gemalto a gagné 1,01% à 50,02 euros et l'assureur ASR Nederland a pris 0,93% à 41,10 euros.

La Bourse de Bruxelles a reculé de 1,08%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes terminant la séance à 3.740,71 points.

Les principaux perdants ont été Ackermans (-4,18% à 153,60 euros), Engie (-2,73% à 12,63 euros) et AB InBev (-1,98% à 80,65 euros).

Dans le vert, la société de biotechnologies arGEN-X a le mieux tiré son épingle du jeu, en gagnant 0,88% à 80,20 euros.

A Lisbonne, l'indice PSI 20 a clôturé en baisse de 0,63% à 5.428,53 points.

Parmi les valeurs en hausse, l'industriel du liège Corticeira Amorim a progressé de 1,599% à 11,44 euros et EDP Renovaveis de 0,64% à 8,61 euros.

Dans le rouge, le groupe BTP Mota Engil a lâché 3,21% à 2,71 euros et Galp Energia 2,274% à 17,40 euros.

