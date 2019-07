Europe : Les Bourses européennes terminent la semaine dans le vert

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont globalement terminé dans le vert vendredi, se reprenant au lendemain d'une réunion de la Banque centrale européenne (BCE), tandis que la saison des résultats se poursuivait.

"La réunion de la Banque centrale européenne hier (jeudi, ndlr) a soulevé beaucoup de doutes, a observé auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, gérant actions à Dôm Finance, mais après avoir digéré toutes les annonces, le marché retrouve un peu de sérénité". "Il a vu le verre à moitié vide hier et le voit à moitié plein aujourd'hui", a-t-il poursuivi.

La Banque centrale européenne a ouvert la voie jeudi à une série de remèdes anti-crise, allant d'une ou plusieurs baisses de ses taux directeurs à une possible reprise de ses rachats de dette, mais en brossant un tableau sombre des perspectives économiques en zone euro.

"Le fait que le Nasdaq rattrape ses pertes de la veille, sous l'impulsion du bond de Google, a également aidé l'ensemble des marchés européens à repartir", selon M. Larrouturou.

Alphabet, la maison mère de Google, a publié jeudi un bénéfice net de près de 10 milliards de dollars au deuxième trimestre, largement supérieur aux attentes du marché.

Du côté des indicateurs, la croissance américaine a marqué le pas au deuxième trimestre par rapport au début de l'année, mais a affiché un rythme encore solide et meilleur que prévu, soutenue par la consommation des ménages.

A Wall Street, les indices étaient en hausse: vers 16H40 GMT, le Dow Jones Industrial Average prenait 0,08%, à 27.163,60 points, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, 0,98%, à 8.319,01 points, et l'indice élargi S&P 500 0,62%, à 3.022,40 points.

L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,41%, à 3.524,47 points.

Du côté des valeurs

- VODAFONE REJOUIT LES INVESTISSEURS -

L'opérateur de télécommunications a bondi de +10,61% à 146 pence après avoir annoncé son intention de récupérer des milliards d'euros via l'introduction en Bourse ou la vente partielle d'une nouvelle entreprise regroupant ses activités de tours télécoms en Europe. L'objectif est de réduire la montagne de dette du groupe.

- KERING LANTERNE ROUGE DU CAC -

Kering a fermé la marche sur l'indice CAC 40, reculant de 7,01% à 473,25 euros, lesté notamment par une croissance moindre des ventes de Gucci et par un bénéfice net divisé par quatre sous l'effet d'un lourd redressement fiscal en Italie.

- BASF PESSIMISTE -

Le géant allemand de la chimie recule de 1,31% à 61,94 euros, continuant à subir les conséquences de ses résultats décevants jeudi, et surtout de son discours pessimiste évoquant l'impact sur son activité du conflit commercial et des difficultés du secteur automobile. En plus, le groupe pourrait de nouveau pâtir de la baisse continue des niveaux d'eau du Rhin à la suite de la vague de chaleur. A l'été 2018, BASF avait dû arrêter une partie de la production sur son site de Ludwigshafen en raison du manque d'eau.

Les indices en un coup d'oeil

Paris - CAC 40: +0,57% à 5.610,05 points

Francfort - Dax: +0,47% à 12.419,90 points

Londres - FTSE 100: +0,80% à 7.549,06 points

Milan - FTSE MIB: -0,30% à 21.837,70 points

Madrid - IBEX 35: -0,69% à 9.225,50 points

Lisbonne - PSI 20: -0,51% à 5.154,45 points

Bourse suisse - SMI: +0,92% à 9.968,08 points

Amsterdam - AEX: +0,22% à 580,08 points

Bruxelles - BEL 20: +0,02% à 3.735,95 points

