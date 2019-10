Europe : Les Bourses européennes terminent la semaine en forme

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé la semaine du bon pied vendredi, le marché saluant l'optimisme affiché par le président américain dans les négociations commerciales avec la Chine.

"C'est l'alignement des planètes" avec de "bonnes nouvelles" sur le front commercial avec Donald Trump tweetant son optimisme au second jour des négociations commerciales avec la Chine et "la probabilité d'un Brexit dur qui s'éloigne", a déclaré à l'AFP, Adrien Dumas, gérant actions à Mandarine Gestion.

Réduits aux conjectures sur le dossier commercial depuis des mois, les investisseurs sont rassurés par "ces premières bonnes nouvelles" qui montrent que "les discussions avancent" et rendent le marché "très pro-cycliques avec les semi-conducteurs, les matières premières et les banques qui surperforment", observe-t-il.

Le président américain Donald Trump a affiché son optimisme vendredi sur les négociations commerciales avec la Chine qui se déroulent dans "une ambiance plus chaleureuse" à Washington. "De bonnes choses sont en train de se produire dans les négociations commerciales avec la Chine", a-t-il écrit dans un tweet.

Autre moteur, Londres et Bruxelles se sont entendus vendredi pour lancer des négociations intensives, afin de tenter de sortir de l'impasse du Brexit, à 20 jours du divorce. Un contexte là encore d'optimisme qui a propulsé la livre sterling à des niveaux plus vus depuis mai face au billet vert et face à l'euro.

Cerise sur le gâteau, la macroéconomie a agréablement surpris, elle aussi. La confiance des consommateurs aux États-Unis s'améliore nettement en octobre alors que les ménages s'attendent à des revenus plus solides, ce qui pourrait doper la croissance, selon l'estimation préliminaire de l'enquête de l'Université du Michigan publiée vendredi.

Par ailleurs, la Banque centrale américaine a annoncé vendredi toute une série de mesures pour améliorer la liquidité et mieux gérer ses taux d'intérêt, soulignant qu'il ne s'agissait en aucune manière d'un "changement de politique monétaire".

A Wall Street vers 18H00 GMT, le Dow Jones Industrial Average gagnait 1,29%, à 26.838,60 points, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, progressait de 1,49%, à 8.069,18 points, et l'indice élargi S&P 500 de 1,30%, à 2.976,22 points.

L'Eurostoxx a, pour sa part, bondi de 2,17%.

Du côté des valeurs

- LES BANQUES SOULAGEES -

Les banques ont été soulagées par des signaux encourageants sur le Brexit. A Paris, BNP Paribas a pris 4,72% à 45,75 euros, Crédit Agricole 4,52% à 11,22 euros, Société Générale 5,27% à 25,26 euros et Natixis 6,27% à 3,78 euros.

A Londres, RBS a grimpé de 11,46% à 218,30 pence, sa concurrente Lloyds Banking Group de 12,27% à 59,13 pence.

- RENAULT BONDIT -

Renault a grimpé de 5,12% à 53,40 euros. Le conseil d'administration du constructeur automobile français a écarté vendredi son dauphin Thierry Bolloré, jugeant nécessaire "un nouveau souffle" selon son président.

- BP CHUTE -

Le géant pétrolier a chuté de 1,68% à 493,55 pence après avoir annoncé une lourde charge exceptionnelle pour cessions d'actifs et signalé que sa production avait souffert de l'ouragan Barry.

Les indices en un coup d'oeil

Paris - CAC 40: +1,73% à 5.665,48 points

Francfort - Dax: +2,86% à 12.511,60 points

Londres - FTSE 100: +0,84% à 7.247,08 points

Milan - FTSE MIB: +1,88% à 22.165,30 points

Madrid - IBEX 35: +1,86% à 9.273,80 points

Lisbonne - PSI 20: +1,20% à 5.003,97 points

Bourse suisse - SMI : +1,15% à 10.017,30 points

Amsterdam - AEX: +1,59% à 577,42 points

Bruxelles - BEL 20: +1,92% à 3.727,92 points

