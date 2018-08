Europe : Les Bourses européennes terminent la semaine en légère hausse

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont clôturé la semaine en légère hausse vendredi, les investisseurs prenant note des pourparlers commerciaux "constructifs" entre les Etats-Unis et la Chine et du discours prudent du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell.

"Visiblement, il n'y a pas d'élément nouveau dans son discours", a commenté à l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion.

A New York, la Bourse de New York progressait vendredi à la mi-séance: vers 16H20 GMT le Dow Jones Industrial Average prenait 0,65% à 25.823,07 points, le Nasdaq 0,87% à 7.947,03 points et l'indice élargi S&P 500 0,67% à 2.875,98 points, touchant même un peu plus tôt un plus haut historique en séance à 2.876,11 points.

L'Eurostoxx 50 a gagné 0,24%.

La Bourse de Paris a clôturé en petite hausse de 0,24%, l'indice CAC 40 terminant à 5.432,50 points.

Le secteur automobile, qui a souffert lors des dernières séances, est globalement reparti à la hausse. Valeo a pris 0,47% à 38,20 euros, Michelin 0,44% à 102,75 euros et Renault 0,67% à 72,03 euros. Peugeot a toutefois terminé dans le rouge (-0,47% à 23,38 euros).

Les valeurs minières ont progressé à l'instar d'ArcelorMittal (+2,39% à 26,19 euros) et d'Eramet (+2,17% à 77,65 euros).

Les valeurs pétrolières ont progressé dans le sillage de la hausse du cours du baril. Total a gagné 1,29% à 54,87 euros et TechnipFMC 0,96% à 26,18 euros.

La Bourse de Francfort a fini en légère hausse, le Dax prenant 0,23% à 12.394,52 points.

Siemens s'est apprecié de 0,38% à 112,26 euros, après avoir démenti les informations selon lesquelles l'industriel envisage de supprimer 20.000 postes administratifs pour doper sa rentabilité.

Le chimiste spécialisé Covestro, naguère dans le giron de Bayer, a fini en tête de l'indice avec une hausse de 1,16% à 78,62 euros.

La Bourse de Londres a terminé en légère hausse de 0,19%, l'indice FTSE-100 des principales valeurs finissant à 7.577,49 points.

Glencore a avancé de 3,30% à 320,75 pence, Antofagasta de 3,55% à 833,60 pence, Anglo American de 2,54% à 1.575 pence, BHP Billiton de 2,16% à 1.661,20 pence et Rio Tinto de 1,57% à 3.719 pence.

Les majors pétrolières ont aussi grimpé: BP a progressé de 1,11% à 563,70 pence et Royal Dutch Shell (action "B") de 1,02% à 2.614 pence.

Le laboratoire pharmaceutique Shire a gagné 2,05% à 4.513 pence, après avoir reçu le feu vert du régulateur américain pour le Takhzyro, un traitement contre l'angioedème héréditaire.

Les entreprises du BTP ont souffert après la publication d'un indicateur sectoriel faisant état d'un repli des prêts immobiliers résidentiels au mois de juillet sur un an. Berkeley Group s'est affaissé de 1,76% à 3.635 pence, Persimmon de 1,41% à 2.454 pence, Taylor Wimpey de 1,52% à 168,80 pence et Barratt Developments de 0,84% à 541,80 pence.

Les cigarettiers ont aussi été mal orientés, British American Tobacco cédant 3,42% à 3.909 pence et Imperial Brands 1,56% à 2.800 pence.

La Bourse de Milan a terminé en hausse, l'indice FTSE Mib gagnant 0,65% à 20.742 points.

Fiat Chrysler Automobiles a pris 3,25% à 14,49 euros, suivi de StMicroelectronics, qui a gagné 2,56% à 17,425 euros et de Buzzi Unicem, en hausse de 2,15% à 18,28 euros.

Pirelli a perdu 2,77% à 7,156 euros, suivi de Snam et de A2A qui ont reculé de 1,94% à 3,64 euros et de 1,34% à 1,545 euro.

A Madrid, l'indice Ibex 35 a avancé de 0,23% à 9.589,50 points, la plupart de ses grandes valeurs restant légèrement dans le vert.

Après avoir changé de PDG, le groupe espagnol de grande distribution Dia a vu son action s'envoler de 4,82% à 2,13 euros après avoir perdu près de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année.

Le géant du textile Inditex a progressé de 0,74% à 28,54 euros, le pétrolier Repsol de 0,52% à 16,50 euros et le distributeur d'électricité Iberdrola de 0,49% à 6,50 euros, tandis que Telefonica restait stable (-0,08% à 7,33 euros).

Poids lourds bancaires, Banco Santander a reculé de 0,16% à 4,35 euros et BBVA a pris 0,20% à 5,53 euros.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a progressé de 0,12% à 5.497,20 points.

La banque BCP a perdu 0,47% à 0,2547 euro.

Galp Energia a pris 0,54% à 17,64 euros, EDP a abandonné 0,77% à 3,37 euros mais sa filiale dans le renouvelable EDP Renovais s'est appréciée de 0,40% à 8,69 euros.

Jeronimo Martins a gagné 1,90% à 13,40 euros.

Le papetier The Navigator a avancé de 0,27% à 4,432 euros.

La Bourse suisse a terminé à l'équilibre, l'indice SMI des valeurs vedettes clôturant à 9.052,90 points (+0,04%).

Après deux journées difficiles, les deux grandes banques helvétiques ont repris des forces: UBS a gagné 0,49% (15,38 CHF) et Credit Suisse 0,48% à 14,76 CHF.

La banque privée Julius Baer a en revanche terminé dans le rouge (-0,37% à 53,70 CHF). L'établissement bancaire a indiqué vendredi à l'AFP qu'il mène une enquête interne alors qu'un de ses anciens employés a plaidé coupable cette semaine pour son implication dans un vaste réseau de blanchiment d'argent provenant de fonds détournés du groupe pétrolier d'Etat vénézuélien PDVSA.

La lanterne rouge est revenue à Swisscom (-1,14% à 443,20 CHF), aux résultats semestriels jugés décevants.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,25% à 560,29 points.

Le sidérurgiste Arcelor Mittal a gagné 2,39% à 26,18 euros et Altice Europe a pris 2,39% à 2,74 euros.

KPN a perdu 0,71% à 2,23 euros et le chimiste et pétrolier Vopak a chuté de 0,33% à 42,21 euros.

La Bourse de Bruxelles a terminé en très légère hausse de 0,17%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes affichant 3.805,57 points.

Le producteur d'acier inox Aperam a connu la plus nette progression (+1,36% à 40,30 euros). Le groupe postal bpost a rebondi de 1,13% à 13,44 euros au lendemain d'une séance difficile.

Six valeurs ont fini dans le rouge, dont Engie (énergie) qui a reculé de 0,42% à 13,06 euros.

bp/eb