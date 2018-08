Europe : Les Bourses européennes terminent quasiment stables

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé proches de l'équilibre jeudi, faisant preuve de prudence après que la Chine et les Etats-Unis ont mis en place de nouvelles taxes douanières, pénalisant notamment le secteur minier.

"Les marchés sont ternes en raison des inquiétudes qui couvent à propos de la Chine et de Trump", a souligné à Londres David Madden, analyste chez CMC Markets.

La Bourse de New York reculait jeudi à la mi-séance: vers 16H25 GMT le Dow Jones Industrial Average perdait 0,34% à 25.646,77 points, le Nasdaq 0,07% à 7.883,52 points et l'indice élargi S&P 500 0,16% à 2.857,21 points.

L'Eurostoxx 50 a perdu 0,03%.

La Bourse de Paris a clôturé à l'équilibre (-0,02%), l'indice CAC 40 terminant à 5.419,33 points.

Soitec a reculé de 1,59% à 64,95 euros, au lendemain d'une petite hausse soutenue par l'acquisition de Dolphin Integration, spécialiste de la conception de circuits intégrés.

Les valeurs pétrolières ont été bien orientées, à l'image de TechnipFMC et de Total qui ont gagné 0,50% à 25,93 euros et 0,82% à 54,17 euros.

A l'inverse, les valeurs minières ont terminé dans le rouge. ArcelorMittal a lâché 1,48% à 25,71 euros et Eramet 2,31% à 76,00 euros.

Le secteur automobile a poursuivi son repli, après la révision à la baisse mercredi des prévisions annuelles de l'équipementier allemand Continental et la publication de l'étude d'une banque évoquant "l'essoufflement" du secteur.

Renault a perdu 1,82% à 71,55 euros, Peugeot 3,21% à 23,49 euros, Michelin 2,25% à 102,30 euros, Valeo 0,68% à 38,02 euros et Faurecia 1,47% à 50,88 euros.

La Bourse de Francfort a fini en légère baisse, le Dax cédant 0,16% à 12.365,58 points.

Bayer (-1,77% à 81,95 euros) n'a guère rassuré les investisseurs en réaffirmant son "optimisme pour l'avenir de son activité" avec Monsanto, désormais visé par "environ 8.000" requêtes judiciaires aux Etats-Unis pour son herbicide au glyphosate.

Linde (gaz industriels) a reculé de 0,16% à 190 euros, toujours dans l'incertitude concernant les actifs qu'il lui faudra céder pour satisfaire le gendarme américain de la concurrence avant son mariage avec Praxair.

Continental a perdu 4,29% à 153,95 euros au lendemain de son avertissement sur résultats qui a fait plonger l'ensemble du secteur automobile.

Daimler a reculé de 1,61% à 54,41 euros, Volkswagen de 0,63% à 137,94 euros et BMW de 1,47% à 81,08 euros.

La Bourse de Londres a terminé en légère baisse, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdant 0,15% à 7.563,22 points.

La persistance du conflit commercial a pesé sur le secteur minier. Anglo American a perdu 2,58% à 1.536,00 pence, Antofagasta 1,40% à 805,00 pence, BHP Billiton 0,61% à 1.626,00 pence et Rio Tinto 0,96% à 3.661,50 pence.

Les valeurs pétrolières ont gagné du terrain. BP a pris 0,52% à 557,50 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,78% à 2.587,50 pence.

A la Bourse de Dublin, la compagnie aérienne à bas coûts Ryanair s'est envolée (+5,48% à 13,87 euros) après avoir conclu un accord avec le syndicat de ses pilotes irlandais.

Milan a terminé en baisse, l'indice FTSE Mib perdant 0,44% à 20.609 points.

Salvatore Ferragamo a réalisé la meilleure performance avec une hausse de 4,14% à 20,48 euros, suivi d'Atlantia, qui a pris 2,48% à 18,63 euros et de Pirelli, qui a avancé de 1,52% à 7,36 euros.

Banca Generali a subi la plus forte baisse, perdant 1,79% à 23,02 euros, suivie de Telecom Italia et d'UBI Banca, qui ont cédé 1,67% à 0,6 euro et 1,32% à 3,277 euros.

A Madrid, l'indice Ibex 35 a terminé en très légère baisse de 0,13% à 9.567,30 points.

Le géant du textile Inditex a perdu 0,28% à 28,33 euros, Telefonica 0,10% à 7,33 euros, le pétrolier Repsol 0,61% à 16,42 euros et le distributeur d'électricité Iberdrola 0,34% à 6,47 euros.

Banco Santander a fini tout juste dans le vert (hausse de 0,10% à 4,36) tandis que BBVA a reculé de 0,52% à 5,52 euros.

Le gestionnaire d'aéroports Aena a connu la plus forte baisse de la séance, de 1,45% à 152,75 euros, et le groupe d'ingéniérie pétrolière Tecnicas Reunidas la plus forte hausse, de 1,10% à 29,39 euros.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a abandonné 0,48% à 5490,72 points.

La banque BCP a perdu 0,35% à 0,2559 euro.

Galp Energia a chuté de 0,85% à 17,545 euros, EDP a avancé de 0,09% à 3,396 euros mais sa filiale dans le renouvelable EDP Renovais a abandonné 0,80% à 8,655 euros.

Jeronimo Martins a gagné 0,46% à 13,15 euros.

Le papetier The Navigator a perdu 0,36% à 4,42 euros.

La Bourse suisse a clôturé quasiment inchangée, l'indice SMI des valeurs vedettes gagnant 0,02% à 9.049,72 points.

Le secteur bancaire a encore souffert. Le numéro un UBS a fini lanterne rouge, avec une chute de 0,65% à 15,31 CHF, entraînant dans sa foulée Credit Suisse (-0,14% à 14,69 CHF) et la banque de gestion privée Julius Baer (-0,37% à 53,90 CHF).

Le groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB s'est apprécié de 1,72% à 23,09 CHF.

Richemont, numéro deux mondial du luxe, a gagné 0,68% à 85,40 CHF, le groupe suisse de chimie de spécialités Sika 0,65% à 139,60 CHF et le numéro un mondial des parfums et arômes Givaudan 0,69% à 2.322,00 CHF.

Nestlé a progressé de 0,20% (81,44 CHF).

Le groupe pharmaceutique Novartis a reculé de 0,51% à 82,40 CHF, Roche terminant inchangé.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a reculé de 0,05% à 558,91 points.

Le spécialiste de l'éclairage Signify (ex-Philips Lighting) a chuté de 2,30% à 23,79 euros et le sidérurgiste Arcelor Mittal a perdu 1,48% à 25,58 euros.

Le chimiste et pétrolier Vopak a gagné 1,66% à 42,35 euros et le groupe média Altice Europe a pris 0,79% à 2,68 euros.

La Bourse de Bruxelles est restée stable, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes abandonnant 0,03% à 3.799,09 points.

Le fabricant de produits d'hygiène Ontex a enregistré la meilleure performance, en hausse de 1,66% à 24,50 euros.

Parmi les 10 valeurs dans le rouge, le groupe postal bpost a perdu 1,56% à 13,29 euros.

bur-bp/eb