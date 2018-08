Europe : Les Bourses européennes toujours en hausse misent sur une détente sino

américaine

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, à l'exception de Londres, portées par l'espoir d'une détente dans les relations commerciales sino-américaines.

"Le marché est sensible à la reprise du dialogue entre les autorités chinoises et américaines et espèrent qu'il en sortira quelque chose de positif", a déclaré à une journaliste de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion.

Une délégation chinoise se rendra mercredi et jeudi aux Etats-Unis afin de renouer le dialogue. Il s'agit des premières discussions du genre depuis le début de la guerre commerciale que se livrent les deux premières puissances mondiales.

La Bourse de New York montait à la mi-séance: vers 16H15 GMT le Dow Jones Industrial Average prenait 0,44% à 25.871,43 points, le Nasdaq 0,83% à 7.885,91 points et l'indice élargi S&P 500 0,48% à 2.870,82 points, tout près de son plus haut historique atteint en janvier avec 2.872,87 points.

Les marchés demeuraient optimistes sur une possible détente des tensions commerciales entre Washington et Pékin.

"Il y a tellement de choses en jeu qu'il est fortement probable que les deux parties parviendront à un arrangement", a commenté Alan Skrainka de Cornerstone Wealth Management.

L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,53%.

La Bourse de Paris a terminé dans le vert.

L'indice CAC 40 a pris 28,95 points pour clôturer à 5.408,60 points, dans un volume d'échanges faible, de 2,5 milliards d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,65%.

La plupart des titres ont évolué dans le vert.

Les valeurs pétrolières ont gagné du terrain, aidées par la remontée des cours du baril. TechnipFMC a terminé en tête (+2,60% à 25,30 euros), tandis que Total a pris 0,59% à 53,21 euros et Vallourec 2,82% à 4,96 euros.

Crédit Agricole a terminé en hausse de 0,76% à 11,91 euros.

Les autres banques ont elles aussi progressé, comme Société Générale (+1,29% à 35,71 euros) et BNP Paribas (+1,17% à 51,78 euros).

Comme la veille, les valeurs minières sont montées, à l'image d'ArcelorMittal (+1,19% à 25,94 euros) et d'Eramet (+4,35% à 79,15 euros).

Air France-KLM a poursuivi son rebond (+1,97% à 9,13 euros).

La Bourse de Londres a terminé en baisse de 0,34%, faiblissant après trois jours de hausse d'affilée, sur fond d'appréciation de la livre face au dollar.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 25,56 points à 7.565,70 points.

Le spécialiste des services de restauration Compass a perdu 1,58% à 1.681,50 pence, le cigarettier Imperial Brands 2,11% à 2.923,50 pence, le fabricant de spiritueux Diageo 1,13% à 2.767,00 pence et le motoriste Rolls-Royce 0,58% à 1.023,50 pence.

Le groupe minier anglo-australien BHP Billiton a souffert (-2,10% à 1.610,60 pence).

La Bourse de Francfort a fini en hausse, le Dax progressant de 0,43%.

L'indice vedette a avancé de 53,19 points pour finir à 12.384,49 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté pris 0,51%, à 26.443,25 points.

Le groupe pharmaceutique Bayer a continué à rebondir, terminant en hausse de 1,66% à 82,12 euros.

Volkswagen a gagné 1,24% à 140,72 euros.

A l'inverse, le fabricant de gaz industriel Linde (-0,64% à 193,05 euros), dont la fusion avec l'américain Praxair a été autorisée lundi par les gendarmes européens de la concurrence, a été ralenti par des prises de bénéfices.

A Madrid, l'indice Ibex 35 a pris 0,85%, clôturant à 9.549 points.

Les valeurs bancaires ont grimpé plus que la moyenne : BBVA a pris 1,48% à 5,50 euros, Bankia 1,51% à 3,24 euros, Santander 1,16% à 4,40 et CaixaBank 0,86% à 3,87 euros.

Les hausses étaient plus timides dans le secteur des matières premières: la compagnie pétrolière Repsol a pris 0,77% à 16,43 euros et le groupe gazier Naturgy 0,39% à 23,37 euros.

La plus forte hausse du jour est revenue au fabricant d'éoliennes Siemens-Gamesa, qui a pris 3,84% à 12,73 euros.

La Bourse de Milan a terminé en hausse, l'indice FTSE Mib gagnant 1,53% à 20.784 points.

Saipem a connu la meilleure performance avec +6,97% à 4,586 euros, suivi d'UBI Banca, +4,07% à 3,299 euros et d'Intesa Sanpaolo, +3,39% à 2,2425 euros.

Campari a subi la plus forte baisse, -1,61% à 7,66 euros, suivi de Moncler, -0,97% à 37,81 euros et de Salvatore Ferragamo, -0,23% à 19,485 euros.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,21% à 557,20 points.

Le chimiste et pétrolier Vopak a gagné 2,19% à 41,08 euros et la banque ING Group a pris 2,02% à 11,91 euros.

Galapagos a reculé de 1,01% à 88,22 euros et le brasseur Heineken a perdu 0,67% à 86,06 euros.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a gagné 0,48% à 5.505,06 points.

La banque BCP a abandonné 0,40% à 0,252 euro.

Galp Energia s'est apprécié de 0,61% à 17,455 euros, EDP a avancé de 0,12% à 3,386 euros mais sa filiale dans le renouvelable EDP Renovais a perdu 1,14% à 8,70 euros.

Jeronimo Martins a gagné 1,38% à 13,22 euros.

Les papetiers ont terminé en ordre dispersé : The Navigator a gagné 1,65% à 4,436 euros et Semapa 1,20% à 18,52 euros, Altri reculant de 0,60% à 8,23 euros.

La Bourse suisse a poursuivi son début de semaine dans le vert, l'indice SMI des valeurs vedettes progressant de 0,26% à 9.082,86 points.

Le grand gagnant de la séance a été le géant des matériaux de construction LafargeHolcim qui s'est apprécié de 1,63% à 48,77 CHF.

Les gains des valeurs bancaires ont été plus modérés: UBS a avancé de 0,75% à 15,55 CHF, Credit Suisse a pris 0,68% à 14,91 CHF et la banque de gestion privée Julius Baer 0,11% à 54,16 CHF.

Les valeurs du luxe ont reculé. Richemont, numéro deux mondial du luxe, a perdu 0,59% à 84,72 CHF et l'horloger Swatch 0,93% à 425,20 CHF.

La Bourse de Bruxelles a terminé en hausse de 0,34%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes terminant la séance à 3.800,44 points.

La holding Sofina a enregistré la meilleure performance: + 2,66% à 169,80 euros.

Parmi les huit valeurs dans le rouge, le groupe de biotechnologie Galapagos a perdu 1,01% à 88,22 euros.

