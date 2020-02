Europe : Les Bourses européennes toujours fébriles face aux risques de pandémie

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont pour la plupart enrayé mercredi leur chute des derniers jours mais ont connu une nouvelle séance fébrile, toujours face aux risques de pandémie liés au coronavirus.

"L'ouverture dans le vert de la Bourse de New York" a aidé "les marchés européens à se reprendre un peu", a estimé auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, un gérant actions de Dôm Finance.

"Mais il y a surtout une grande nervosité et les évolutions très brutales de la journée témoignent des difficultés des investisseurs à évaluer convenablement les conséquences de l'épidémie", a-t-il ajouté. "Les investisseurs naviguent à vue en fonction des nouvelles concernant l'économie".

Le CAC 40 et le Dax ont tous deux connu un trou d'air de respectivement -2 et -3% en cours de séance, avant de se reprendre pour terminer proche de l'équilibre.

La pneumonie virale a continué mercredi de se répandre dans le monde, même si la propagation du virus semblait ralentir en Chine, qui compte environ 78.000 personnes contaminées dont plus de 2.700 sont mortes.

En Europe, l'Italie est le pays européen le plus touché, avec douze décès et plus de 300 personnes contaminées. En France, trois nouveaux cas ont été recensés, dont un mortel, un homme de 60 ans décédé à Paris.

L'Eurostoxx a progressé de 0,12%.

De l'autre côté de l'Atlantique, Wall Street a ouvert en hausse: le Dow Jones Industrial Average progressait de 0,44% vers 17h30 GMT tandis que l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,65% et l'indice élargi S&P 500 0,20%.

Du côté des valeurs

- EMBELLIE POUR L'AUTOMOBILE -

Le secteur de l'automobile, très affecté par la crise sanitaire, a connu une embellie dans le sillage des bons résultats de Peugeot et Europcar. Peugeot SA a progressé de 4,75% à 18,52 euros après un bénéfice net record en 2019, en hausse de 13,2% à 3,2 milliards d'euros.

Europcar Mobility Group a bondi de 8,49% à 3,60 euros, porté par une prévision de "progression forte" de son bénéfice net en 2020.

Renault a gagné 1,22% à 29,09 euros, de même que Daimler (+1,73% à 40,19 euros) ou l'équipementier Continental (+1,58% à 105,22 euros).

- LE SECTEUR DU VOYAGE SOUFFRE -

La propagation du nouveau coronavirus continue de peser sur le transport aérien et le tourisme. La compagnie aérienne EasyJet a perdu 0,87% à 1.202,50 pence, le voyagiste TUI 2,22% à 714 pence et le croisiériste Carnival 2,61% à 2.570 pence.

En France, Accor a perdu 1,87% à 34,56 euros, et sur le DAX, Lufthansa 1,80% à 13,06 euros. La compagnie allemande a d'ailleurs annoncé des mesures d'économies, dont un gel des embauches, pour "affronter les effets économiques du coronavirus".

- BIOMERIEUX EN DIFFICULTE -

Le spécialiste du diagnostic médical BioMérieux s'est enfoncé de 6,53% à 87,25 euros, le groupe visant pour 2020 une progression des ventes un peu plus faible, comprise entre 5 et 7% à taux de change et périmètre constants.

Le chiffre d'affaires réalisé en 2019 s'est élevé à 2,68 milliards d'euros, en hausse de 10,5% (+7,2% à périmètre et changes constants), un peu supérieur aux attentes des analystes interrogés par Factset. BioMérieux avait revu à la baisse en octobre son objectif de croissance du chiffre d'affaires, autour de 7%.

Les indices en un coup d'oeil

Paris - CAC 40: +0,09% à 5.684,55 points

Francfort - Dax: -0,12% à 12.774,88 points

Londres - FTSE 100: +0,35% à 7.042,47 points

Milan - FTSE MIB: +1,44% à 23.422,54 points

Madrid - IBEX 35: +0,71% à 9. 316,80 points

Lisbonne - PSI 20: +0,36% à 5.110,34 points

Bourse suisse - SMI: +0,32% à 10.512,15 points

Amsterdam - AEX: -0,16% à 581,78 points

Bruxelles - BEL 20: +0,05% à 3.830,34 points

