Europe : Les Bourses européennes toutes en hausse

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont toutes fini en hausse vendredi, dans le sillage de Wall Street et de résultats de sociétés globalement plutôt bien accueillis, malgré les tensions commerciales et des chiffres de l'emploi américain plutôt mitigés.

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé vendredi à la mi-séance: vers 16H20 GMT le Dow Jones Industrial Average prenait 0,34% à 25.412,54 points et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,23% à 2.833,81 points tandis que le Nasdaq cédait 0,09% à 7.795,49 points.

"Il est un peu surprenant de voir les marchés ne pas réagir plus brutalement aux nouvelles tensions commerciales, j'imagine qu'ils s'y habituent", a relevé Maris Ogg de Tower Bridge Advisors.

La Chine s'est en effet dite prête vendredi à imposer de nouveaux droits de douane sur 60 milliards de dollars de biens américains, en réponse au durcissement des menaces de Washington.

Les investisseurs ont par ailleurs peu réagi au rapport mensuel sur l'emploi américain, qui a montré une baisse du taux de chômage à 3,9% mais aussi un nombre de créations d'emplois moins élevé que prévu.

"Cela ne change pas fondamentalement les perspectives sur l'économie américaine", a relevé Maris Ogg. "Il vaut sans doute mieux se fier aux résultats trimestriels des entreprises, qui restent très solides même si les directions font part d'une plus grande incertitude sur l'impact des tensions commerciales" sur leur activité, a-t-elle ajouté.

L'Eurostoxx 50 a terminé en hausse de 0,46%.

A Paris, l'indice CAC 40 a pris 0,33% à à 5.478,98 points. Crédit Agricole a profité (+2,30% à 12,23 euros) de résultats du deuxième trimestre bien meilleurs qu'attendu, dopés par les fortes performances de la banque de financement.

Natixis a bénéficié (+1,42% à 6,12 euros) de l'augmentation du bénéfice net de sa maison mère BPCE au 2e trimestre. Axa a pris 0,64% à 22,05 euros et Société Générale a gagné 0,59% à 37,34 euros. A l'inverse, BNP Paribas a cédé 0,37% à 54,42 euros.

Le secteur des matières premières a terminé dans le vert, à l'instar d'Eramet (+4,17% à 83,65 euros), ArcelorMittal (+1,78% à 27,74 euros) ou GTT (+1,64% à 58,95 euros). Le secteur des technologies a progressé dans le sillage de l'envolée d'Apple la veille à New York. STMicroelectronics a gagné 1,31% à 19,01 euros, Ubisoft 1,78% à 95,94 euros et Technicolor 2,73% à 1,20 euro.

A Londres, l'indice FT SE 100 a gagné 1,10% à 7.659,10 points. La baisse de la livre a profité aux multinationales britanniques car elle augmente la valeur de leurs revenus tirés de l'étranger lorsqu'elles en convertissent le montant en livres sterling.

Parmi ces entreprises, le groupe de magasins de bricolage très présent en France, Kingfisher (+1,13% à 294,20 pence), le maroquinier de luxe Burberry (+2,06% à 2.126,00 pence), ou encore le motoriste Rolls-Royce (+3,40% à 1.094,00 pence).

Les banques ont emboîté le pas de RBS, qui a gagné 3,08% à 257,80 pence après avoir annoncé le premier versement de dividende à ses actionnaires en dix ans, et ce malgré une amende aux États-Unis pour un litige lié a la crise des "subprime". HSBC a avancé de 1,66% à 715,80 pence, Barclays de 1,16% à 188,70 pence et Standard Chartered de 2,30% à 689,30 pence.

A Francfort, l'indice DAX a engrangé 0,55%, à 12.615,76 points. Allianz, qui a publié ses chiffres du 2e trimestre, a pris 0,95% à 187,40 euros. Le premier assureur mondial a dégagé une bonne performance opérationnelle et confirmé dans la foulée son objectif sur l'année.

Thyssenkrupp (-2,45% à 21,87 euros) a continué de payer le départ surprise de son patron et du président du conseil de surveillance le mois dernier. Dans le secteur automobile, BMW a gagné 1,43% à 82,34 euros, Volkswagen 1,35% à 145,34 euros et Daimler 1,31% à 58,16 euros.

A Amsterdam, l'indice AEX a pris 0,41% à 572,29 points. L'éditeur professionnel Wolters Kluwer a gagné 2,73% à 53,42 euros et le brasseur Heineken a pris 2,30% à 88,84 euros. A la baisse, le groupe de biotechnologie Galapagos (-2,52% à 89,90 euros) et Altice Europe (-1,74% à 2,37 euros).

A Bruxelles, l'indice BEL 20 a fini en hausse de 0,31%, à 3.874,11 points. A part le groupe de biotechnologie Galapagos (-2,52% à 89,90 euros), le marché s'est inscrit très largement dans le vert, tiré à la hausse par le groupe de télécommunications Proximus (+2,55% à 21,35 euros) et BPost (+2,15% à 13,32 euros).

L'indice SMI de la bourse suisse a progressé de +0,03% à 9.158,00 points. En haut du tableau, l'horloger Swatch (+1,40% à 443,30 CHF) a profité d'un relèvement d'objectif de cours par la banque Barclays. Lanterne rouge, Swiss Re, le géant de la réassurance (-1,27% à 88,84 CHF), a été pénalisé par des résultats semestriels inférieurs aux attentes du marché.

A Madrid, l'indice IBEX a baissé de 0,43% à 9.739,80 points. Le groupe aérien IAG (British airways, Iberia) a perdu 2,47%, à 7.49 euros, malgré la publication de beaux résultats semestriels, alors que le trafic passagers semble se tasser. A l'inverse, le distributeur Dia a regagné 17,19%, à 2,16 EUR, après avoir été sanctionné pendant la semaine.

A Milan, l'indice MIB a gagné 0,80% à 21.587 points. Fiat Chrysler a gagné 2,86% à 14,606 euros, au lendemain de la décision de l'administration Trump de suspendre les normes de pollution contraignantes pour les voitures particulières. Bonne séance également pour Ubi Banca (+2,11% à 3,528 euros) et Snam (+2,05% à 3,69 euros). En revanche, Buzzi Unicem a cédé 1,39% à 17,75 euros, Campari 1,22% à 7,265 euros et Poste italiane 1,01% à 7,448 euros.

A Lisbonne, l'indice PSI 20 a cédé 0,31%, à 5.593,92 points. La banque BCP a perdu 1,25% à 0,26 euro et le distributeur Jeronimo Martins a gagné 0,90% à 12,83 euros. Côté énergétiques, Galp Energia a perdu 1,78% à 17,42 euros et EDP 0,31% à 3,53 euros mais sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis a au contraire gagné 1,03% à 8,80 euros. Le papetier The Navigator a pris 0,78% à 4,90 euros.

bur-nth/eb