Europe : Les Bourses européennes voient rouge après la BCE

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont majoritairement terminé en baisse jeudi, les investisseurs ayant été refroidis par le sombre tableau économique brossé par la BCE, lors d'une séance rythmée par de nombreuses publications de résultats d'entreprises.

Les annonces de la BCE étaient plutôt conformes à ce que les investisseurs attendaient, a observé auprès de l'AFP Mikaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale chez Oddo BHF Securities.

Mais le marché a commencé à baisser après la conférence de presse de son président, Mario Draghi, qui a adopté "clairement un ton assez négatif sur l'évolution de la croissance européenne, qui nécessite effectivement qu'on maintienne le stimulus", a-t-il poursuivi.

L'institution de Francfort voit se dégrader les perspectives d'inflation et de croissance, une situation justifiant, selon elle, une baisse prochaine des taux et un nouveau programme de rachats d'actifs pour soutenir l'économie.

A Wall Street, les indices étaient également moroses: vers 16H20 GMT, le Dow Jones Industrial Average perdait 0,46%, à 27.143,77 points, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, 0,77%, à 8.257,81 points, et l'indice élargi S&P 500 0,53%, à 3.004,06 points.

L'Eurostoxx 50 a reculé de 0,64%, à 3.510,15 points.

Du côté des valeurs

- TECHNIPFMC S'EPANOUIT, ATOS SOUFFRE

A Paris, TechnipFMC a pris la tête de l'indice CAC 40 (+4,77% à 25,03 euros) porté par des commandes "record" lui permettant de revoir à la hausse certains objectifs, tandis qu'Atos a fini en queue de peloton (-5,39% à 73,74 euros), pénalisé par un bénéfice net en baisse de 21%, à 180 millions d'euros au premier semestre.

- JOURNEE NOIRE POUR CLARIANT

Clariant s'est effondré à Zurich (-9,56% à 18,02 CHF), pénalisé par une perte de 101 millions de francs suisses suisses, contre un bénéfice net de 211 millions un an plus tôt. Le groupe suisse de chimie et son actionnaire saoudien Sabic ont suspendu les négociations sur le projet de regroupement de leurs activités dans les matériaux à haute performance, a-t-il en outre annoncé.

- VOYANTS AU VERT POUR AB INBEV

Le brasseur belgo-brésilien AB InBev, numéro un mondial de la bière, a été stimulé (+4,25% à 90 euros) par un bénéfice net en hausse au deuxième trimestre et la prévision d'une "forte croissance" de son activité en 2019.

- SAGE PATIT D'UN REPLI DES VENTES DE LOGICIELS

A Londres, le fournisseur de services aux entreprises Sage (-10,36% à 732 pence) a annoncé un repli plus marqué que prévu de ses ventes de logiciels et de licences aux entreprises.

Les indices en un coup d'oeil

Paris - CAC 40: -0,50% à 5.578,05 points

Francfort - Dax: -1,28% à 12.362,10 points

Londres - FTSE 100: -0,17% à 7.489,05 points

Milan - FTSE MIB: -0,80% à 21.903,29 points

Madrid - IBEX 35: -0,43% à 9.289,90 points

Lisbonne - PSI 20: -0,33% à 5.185,89 points

Bourse suisse - SMI: -0,31% à 9.877,03 points

Amsterdam - AEX: -0,76% à 578,82 points

Bruxelles - BEL 20: +0,23% à 3.735,16 points.

bur-vac/soe/cj