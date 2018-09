Europe : Les Bourses européennes vont tenter de renouer avec leur dynamisme, tournées

vers des indicateurs

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes vont essayer de retrouver leur dynamisme dans les jours à venir qui s'annoncent chargés en indicateurs de premier plan, après un bon début de semaine dominé par la Fed mais freiné par des craintes autour du budget italien.

"Ça a été une bonne semaine pour les marchés avec pas mal de séances haussières et un marché un peu rassuré par la politique des Banques centrales", explique à l'AFP Marc Riez, directeur général de VEGA IM.

Le marché s'est concentré en milieu de semaine sur la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) "qui a comme attendu relevé ses taux, compte tenu de la vigueur de l'économie américaine", juge pour sa part Vincent Juvyns, stratégiste chez JPMorgan AM, également auprès de l'AFP.

L'institution monétaire a légèrement relevé ses taux d'intérêt mercredi, pour la troisième fois de l'année, insistant sur le dynamisme de la première économie mondiale, avec l'objectif d'éviter la surchauffe.

De plus, "le marché voit bien que la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine ne freine pas pour l'instant l'économie américaine", ajoute M. Riez, ce qui a été un élément positif pour le marché ces derniers jours.

En revanche, la présentation du budget en Italie a calmé les ardeurs des places boursières européennes vendredi et a même entraîné dans le rouge les valeurs du secteur bancaire.

Au terme d'un long bras de fer avec le ministre modéré des Finances, Giovanni Tria, qui plaidait pour un déficit à 1,6% pour éviter toute tension, le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite) ont obtenu gain de cause, parvenant à imposer un déficit de 2,4% en 2019, 2020 et 2021.

"Ce n'est pas une nouvelle catastrophique, mais on ne peut pas dire que l'exécutif italien ait décidé de jouer à 100% le jeu", selon M. Juvyns.

Ce projet de budget fait sans surprise grincer des dents à Bruxelles, alors que l'Italie ploie sous une dette de 2.300 milliards d'euros.

L'emploi américain en ligne de mire

Si "les inquiétudes concernant l'Italie ont été vives, les marchés restent toutefois dominés par l'économie américaine et sa solidité" notamment, analyse M. Riez. "On a le sentiment que les crises qui se déclenchent à tel ou tel endroit ne seront pas suffisantes pour casser le mouvement" de dynamique.

Au cours de la semaine prochaine, qui est celle "des chiffres les plus importants, le marché aura envie de rebondir", estime Marc Riez.

Le marché va en effet surveiller une batterie de statistiques, avec en ligne de mire le rapport mensuel sur l'emploi américain attendu vendredi. "Mais cette publication ne devrait pas provoquer de vrai retournement" sur les marchés car "tout le monde a intégré l'idée que l'économie américaine se portait bien", selon lui.

"Outre l'emploi, d'autres indicateurs sont attendus, mais beaucoup d'entre eux ont atteint des plus haut", ajoute Vincent Juvyns. Par conséquent, "le risque de déception est quand même plus grand".

Les investisseurs prendront notamment connaissance des indices PMI en Europe et aux Etats-Unis ou encore de l'indice manufacturier ISF outre-Atlantique.

Sur les marchés allemand et britannique, la semaine s'annonce par ailleurs dominée par la politique nationale. En Allemagne, la coalition gouvernementale doit mettre fin lundi à une période d'intenses discussions internes avec le lobby automobile, en annonçant une décision sur la mise aux normes par les constructeurs des véhicules diesel en circulation mais trop polluants.

Les investisseurs britanniques se focaliseront quant à eux sur un congrès à risque du parti conservateur de la Première ministre Theresa May, plus que jamais divisé sur le Brexit.

Mais au-delà des statistiques attendues, "la difficulté pour l'Europe, c'est l'épée de Damoclès politique au-dessus de ses bons fondamentaux: deux dossiers sont particulièrement pénibles, l'Italie en est un, le Brexit en est un autre", détaille M. Juvyns.

Et dans ce tableau, conclut M. Riez, "il ne faudrait pas que le bras de fer entre les Etats-Unis et la Chine sorte du cadre économique et commercial et vienne gâcher cette petite musique de fond qui est quand même assez positive".

as/tq/bh