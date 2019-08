Les Bourses mondiales devraient poursuivre leur progression

Les inquiétudes face au ralentissement de la croissance des grandes économies mondiales dans le contexte de guerre commerciale ont pesé sur les marchés d'actions l'an dernier, tous les indices concernés par l'enquête Reuters, à l'exception de ceux de l'Inde et du Brésil, ayant terminé 2018 dans le rouge.

Malgré le rebond observé depuis début 2019, les dernières enquêtes auprès de quelque 300 responsables de la stratégie montrent que neuf des 17 indices concernés par l'enquête n'auront pas effacé leurs lourdes pertes de 2018 d'ici à la fin de l'année.

Il faudrait attendre la fin 2020, voire au-delà, pour que la plupart de ces indices aient repris le terrain perdu en 2018, grâce notamment à l'évolution favorable des politiques monétaires.

A une question sur le risque d'une importante correction boursière cette année, la médiane des réponses des stratèges donne une probabilité de 30%.

Les indices européens devraient eux aussi gagner du terrain cette année mais ils seront à la traîne par rapport à ceux d'autres pays développés dans lesquels les taux ne sont pas encore négatifs.

Selon l'enquête auprès de 30 courtiers, gérants de portefeuilles et analystes menée entre le 13 et le 27 août, l'indice paneuropéen EuroStoxx 50 terminera l'année à 3.400 points, pratiquement inchangé par rapport à ses niveaux actuels. Il afficherait ainsi une progression de 13,3% sur l'ensemble de l'année, sa plus forte hausse annuelle depuis 2013, qui effacerait quasiment les pertes de 2018.

Le Stoxx 600, plus large, devrait finir l'année à 380 points, en hausse de 1% environ par rapport à son niveau actuel, ce qui donnerait une hausse de 12,5% sur 2019.

Les indices américains sont quant à eux probablement proches de leur pic, les inquiétudes de plus en plus fortes pour la croissance liées aux tensions commerciales avec la Chine étant susceptibles de peser sur le sentiment et de limiter l'impact positif des mesures de soutien de la Réserve fédérale.

Ces inquiétudes sont reflétées dans l'inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis, un signe considéré historiquement comme l'amorce d'une entrée de l'économie américaine en récession.

En Asie, hors Japon, les actions devraient aussi poursuivre leurs gains avec une hausse de plus de 10% d'ici à fin 2020.

Les stratèges ont revu en baisse leurs prévisions sur le niveau des indices à l'horizon de la fin 2019 et à celui de la mi-2020 par rapport à leurs prédictions d'il y a trois mois. En outre, 70% d'entre eux ont précisé que les risques entourant leurs nouvelles prévisions étaient orientés à la baisse.

Interrogés sur la durée du mouvement haussier, les professionnels interrogés sont divisés: un quart d'entre eux jugent qu'il est déjà terminé, un tiers pensent qu'il prendra fin d'ici à un an et 40% le voient se prolonger plus d'un an.

par Vivek Mishra et Rahul Karunakar