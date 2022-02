Les Bourses plongent et le pétrole bondit après l'assaut russe en Ukraine

HONG KONG/LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les Bourses mondiales chutent et le pétrole s'échange à plus de 100 dollars le baril jeudi matin, tandis que les investisseurs se ruent sur l'or et la dette souveraine américaine, après le lancement d'une opération militaire russe en Ukraine.

Alors que les échanges ont été suspendus à la Bourse de Moscou, où l'indice RTS a perdu 24,5% depuis le début de l'année, les principales Bourses de la région Asie-Pacifique accusent toutes de forts replis. L'indice Nikkei a ainsi abandonné 1,8% à Tokyo, le Hang Seng chutait de 3% en fin de séance à Hong Kong et le Shanghai Composite lâchait 1,6%. Le Kospi a perdu 2,6% à Séoul. En Australie, l'indice S&P ASX 200 a cédé 3% et l'indice néo-zélandais NZX 50 a reculé de 3,3%.

En Europe, les contrats à terme sur les principaux indices laissent attendre une tendance similaire à l'ouverture. A 8h10, le contrat à terme sur le CAC 40 chutait de 292 points, soit 4,3%, selon les données du courtier IG Markets. Le contrat sur le DAX 40 plongeait de 700 points, soit 4,8%, et celui sur le FTSE 100 perdait 205 points, soit 2,9%.

Les contrats à terme sur les indices de Wall Street suivent la même tendance, avec des baisses de 2,2% pour les contrats sur l'indice Dow Jones et le S&P 500 et de 2,7% pour celui sur le Nasdaq.

Une attaque non provoquée et injustifiée pour Biden

Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé une opération militaire en Ukraine, afin, selon lui, de protéger les civils. Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a qualifié cette décision d'attaque non provoquée et injustifiée de l'Ukraine, et a promis de prendre de nouvelles mesures contre la Russie.

Plusieurs explosions ont été entendues dans le centre de Kiev, la capitale ukrainienne. Des témoins ont rapporté des explosions dans la ville de Kharkiv et dans d'autres villes.

L'Ukraine avait déjà déclaré l'état d'urgence, commencé à mobiliser les réservistes et appelé ses citoyens à quitter immédiatement la Russie, dans la perspective d'une invasion imminente.

Un responsable ukrainien a déclaré que "l'invasion a[vait] commencé", tandis que l'ambassadeur russe à l'ONU a affirmé devant le Conseil de sécurité que Moscou ciblait la "junte au pouvoir à Kiev". Les Etats-Unis comptent déposer ce jour un projet de résolution condamnant l'opération militaire russe en Ukraine devant le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Des risques croissants pour l'économie mondiale

Cette situation accroît les risques pour une économie mondiale déjà confrontée à des problèmes d'approvisionnement et une inflation élevée. L'Europe devrait supporter le gros des répercussions économiques du conflit.

"Une situation qui paraissait incroyable à la plupart des investisseurs est en train de se produire", commente Slava Smolyaninov, responsable de la stratégie de BCS Global Markets à Moscou. "Il s'agit d'un changement complet. Nous sommes maintenant dans un monde différent", souligne-t-il.

Dans ce contexte, les cours du pétrole s'envolent. Le Brent de mer du Nord dépasse le seuil de 100 dollars le baril pour la première fois depuis 2014, le contrat pour livraison en avril gagnant 5,6% à 102,27 dollars. Le contrat de même échéance sur le brut léger doux (WTI) coté au Nymex s'adjuge 5,4%, à 97,09 dollars le baril.

L'or et les emprunts du Trésor américain, considérés comme des valeurs refuges en périodes de crise, gagnent également du terrain. Le rendement du bon du Trésor américain à dix ans, le titre de référence du marché, recule à 1,885%, contre 1,997% mercredi soir. L'once d'or se négocie dans le même temps à 1.943,70 dollars, en hausse de 1,7%.

Sur le marché des changes, l'euro recule de 0,6% face au dollar, tandis que le rouble plonge de 6,1% face au billet vert. Selon l'AFP, la banque centrale russe est intervenue sur le marché pour stabiliser le rouble.

-Quentin Webb et Caitlin Ostroff, The Wall Street Journal

(Version française et contribution Valérie Venck)

February 24, 2022 02:22 ET (07:22 GMT)