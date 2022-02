Les Bourses plongent et le pétrole bondit après l'opération militaire russe en Ukraine

HONG KONG (Agefi-Dow Jones)--Les Bourses mondiales chutent et le pétrole s'échange à plus de 100 dollars le baril jeudi matin, tandis que les investisseurs se ruent sur l'or et la dette souveraine américaine, après le lancement d'une opération militaire russe en Ukraine.

Un responsable ukrainien a déclaré que "'l'invasion a commencé", tandis que l'ambassadeur russe à l'ONU a affirmé devant le Conseil de sécurité que Moscou ciblait la "junte au pouvoir à Kiev". Les Etats-Unis comptent déposer ce jour un projet de résolution condamnant l'opération militaire russe en Ukraine devant le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Alors que les échanges ont été suspendus à la Bourse de Moscou, où l'indice RTS a perdu 24,5% depuis le début de l'année, les principales Bourses de la région Asie-Pacifique perdent toutes plus de 2%. L'indice Nikkei abandonne ainsi 2,1% à Tokyo, le Hang Seng chute de 3,5% à Hong Kong, le Shanghai Composite lâche 2%, le Kospi perd 2,4% à Séoul. En Australie, l'indice S&P ASX 200 cède 2,9% et l'indice néo-zélandais NZX 50 recule de 3,3%.

En Europe, les contrats à terme sur les principaux indices laissent attendre une tendance similaire à l'ouverture. Le contrat à terme sur le CAC 40 chute de 223 points, soit 3,3%, selon les données du courtier IG Markets. Le contrat sur le DAX 40 se replie de 528 points, soit 3,6%, et celui sur le FTSE 100 perd 148 points, soit 2%.

Les contrats à terme sur les indices de Wall Street suivent la même tendance, avec des baisses de 2% pour les contrats sur l'indice Dow Jones et le S&P 500 et de 2,5% pour celui sur le Nasdaq.

Parallèlement, les cours du pétrole s'envolent. Le Brent de mer du Nord dépasse le seuil de 100 dollars le baril pour la première fois depuis 2014, le contrat pour livraison en avril gagnant 4,7% à 101,34 dollars. Le contrat de même échéance sur le brut léger doux (WTI) coté au Nymex s'adjuge 4,5%, à 96,26 dollars le baril.

L'or et les emprunts du Trésor américain, considérés comme des valeurs refuges en périodes de crise, gagnent également du terrain. Le rendement du bon du Trésor américain à dix ans, le titre de référence du marché, recule à 1,885%, contre 1,997% mercredi soir. L'once d'or se négocie dans le même temps à 1.941,40 dollars, en hausse de 1,6%.

Sur le marché des changes, l'euro recule de 0,6% face au dollar, tandis que le rouble abandonne 3,5% face au billet vert.

-Quentin Webb, The Wall Street Journal

(Version française et contribution Valérie Venck)

ed: FXS

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2022 00:42 ET (05:42 GMT)