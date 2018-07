Les Bourses profitent d'une trêve, la BCE ne gâche pas la fête

À Paris, le CAC 40 a gagné 1% à 5.480,55 points. Le Footsie britannique a pris 0,06% et le Dax allemand 1,83%.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 1,18%, le FTSEurofirst 300 de 0,88% et le Stoxx 600 de 0,87%.

Plus forte hausse sectorielle en Europe, l'indice Stoxx de l'automobile a pris 2,58%, l'accord esquissé mercredi entre Washington et Bruxelles sur les barrières commerciales éloignant, du moins pour un temps, la perspective de droits de douane sur les importations américaines de véhicules en provenance de l'Union européenne.

La séance a été très chargée avec une nouvelle salve de résultats trimestriels d'entreprises.

Cobham (-9,88%), Nokia (-4,78%), Valeo (-4,69%) ou encore AB Inbev (-4,06%) ont été sanctionnés après leurs publications.

A Paris, Casino a perdu 8,86%, des analystes jugeant trop limités les efforts annoncés par le distributeur français pour réduire son endettement.

A l'inverse, Elis (ELIS.PA) (+12,68%) a signé la plus forte hausse du SBF 120 à Paris et du Stoxx 600 après avoir doublé son résultat net courant au premier semestre et annoncé la cession de sa division Clinical Solutions ainsi que le rachat de la société irlandaise Kings Laundry.

Airbus s'est distingué également (+4,50%, plus forte hausse du CAC) à la faveur de résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre.

DERNIER JOUR D'ÉCOLE POUR DRAGHI

Les marchés d'actions ont peu réagi à la confirmation par la BCE de son intention de mettre un terme à son programme d'assouplissement quantitatif (QE) à la fin de l'année et de laisser ses taux directeurs à leurs niveaux actuels "au moins jusqu'à l'été 2019".

La conférence de presse du président de la BCE a donné lieu en revanche à quelques mouvements du côté des changes et des taux souverains.

L'euro a d'abord effacé ses pertes face au dollar quand Mario Draghi a fait état du recul des incertitudes concernant les perspectives d'inflation. Il est ensuite reparti franchement à la baisse quand le président de la BCE a réaffirmé l'engagement de l'institut d'émission à ne pas toucher à ses taux avant l'été 2019.

Les rendements des emprunts d'Etat de référence de la zone euro ont suivi le même mouvement, gagnant jusqu'à autour de trois points de base avant de s'apaiser.

"Il y avait un petit air de dernier jour d'école", a jugé Neil Wilson, analyste de Markets.com, après la prestation du président de la BCE.

"Les taux ne changent pas, comme prévu, et Mario Draghi dit clairement que la politique monétaire demeurera accommodante aussi longtemps que nécessaire. Aucune urgence à relever les taux."

A l'heure de la clôture en Europe, les indices de Wall Street évoluent en ordre dispersé avec un repli marqué pour le Nasdaq (-0,76%), pénalisé par la chute de l'action Facebook après l'avertissement lancé par le réseau social sur son chiffre d'affaires.

Facebook plonge de 18,17%, les résultats trimestriels et les prévisions du groupe alimentant les craintes d'un gros impact de la question de la protection des données sur les activités du réseau social, qui a dit s'attendre à un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires et à une forte augmentation de ses dépenses.

Une perte de cet ordre à la clôture effacerait plus de 100 milliards de dollars de capitalisation, ce qui constituerait un record pour une valeur individuelle sur une seule séance.

(Édité par Bertrand Boucey)

par Patrick Vignal