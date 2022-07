Les Boy Scouts of America et les Girl Scouts règlent leur conflit de marque sur le scoutisme mixte

Le règlement met fin à une poursuite des Éclaireuses que les Boy Scouts avaient qualifiée de "guerre terrestre" pour contrer leur entrée dans le scoutisme féminin. L'organisation des Boy Scouts a remporté le litige sur la marque déposée en avril, lorsqu'un tribunal fédéral de New York a jugé que l'utilisation du mot scoutisme par les Boy Scouts ne violait pas les marques déposées des Girl Scouts.

Les Eclaireuses ont accepté d'abandonner leur appel de la décision d'avril dans le cadre du règlement, et les deux parties ont accepté d'abandonner les procédures relatives aux marques déposées dans d'autres tribunaux et devant le Trademark Trial and Appeal Board. Elles ont également accepté de coopérer sur les conditions commerciales des marques de scoutisme à l'avenir, selon le dépôt du tribunal.

Le règlement n'incluait aucun paiement de la part des deux parties.

Les Boy Scouts ont annoncé en 2017 qu'ils permettraient aux filles de les rejoindre et ont ensuite lancé une campagne publicitaire pour le scoutisme mixte intitulée "Scout Me In". Il a changé le nom de son principal programme de scoutisme en "Scouts BSA" et a officiellement commencé à accueillir les filles en 2019.

Les Girl Scouts ont intenté une action en justice en 2018, affirmant que l'utilisation par les Boy Scouts des termes "Scouts" et "Scouting" pour commercialiser auprès des filles violait ses marques déposées. Elle a déclaré que le changement de marque créait une confusion et menaçait de marginaliser le groupe.

Les deux organisations ont perdu beaucoup de membres ces dernières années, et les Boy Scouts tentent de finaliser un règlement proposé de 2,7 milliards de dollars concernant des milliers de plaintes pour abus sexuels devant le tribunal des faillites. La réorganisation proposée par les Boy Scouts attend la décision d'un juge depuis la conclusion d'un procès d'un mois le 14 avril.