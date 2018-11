Les Brexiters s'activent pour un vote de défiance contre Theresa May-Sun

19 novembre (Reuters) - Les députés eurosceptiques du Parti conservateur s'activaient durant le week-end pour trouver les soutiens qui leur manquaient pour lancer un vote de défiance contre la Première ministre britannique Theresa May, a rapporté dimanche soir le journal The Sun.

L'accord de Brexit négocié par Theresa May avec l'Union européenne a provoqué une crise politique à Londres, avec la démission jeudi de plusieurs ministres et le déclenchement par les députés conservateurs eurosceptiques d'une procédure en vue d'un vote de défiance.

Un tel vote peut intervenir à condition qu'au moins 15% des députés tories de la Chambre des communes adressent par courrier une demande en ce sens au président du "comité 1922", lequel représente les députés qui n'exercent pas en parallèle de fonction gouvernementale.

Les conservateurs disposent actuellement de 315 sièges aux Communes, si bien que 48 lettres de députés sont nécessaires pour organiser ce genre de votes.

Selon une enquête du Sun, 42 députés conservateurs ont déclaré avoir soumis une lettre expliquant qu'ils ne soutenaient plus la Première ministre britannique, et il ne manque donc aux "Brexiters" plus que six autres soutiens pour lancer un vote de défiance contre Theresa May.

Vingt-cinq députés tories ont confirmé publiquement avoir entrepris pareille démarche. Dix-sept autres ont confié en privé avoir adressé une lettre au président du "comité 1922", Graham Brady, précise le journal. Brady est la seule personne qui sache combien d'élus ont effectivement adressé ces lettres.

Plusieurs opposants au projet de Theresa May au sein de son Parti conservateur ont toutefois admis au Sun que la tentative de "putsch" pourrait tourner court, décrivant les prochaines heures comme décisives.

Si la barre des 48 soutiens n'était pas atteinte ce lundi, elle ne devrait pas l'être d'ici le vote prévu le mois prochain au Parlement sur l'accord de Brexit, ont confié au journal des députés tories. (Eric Faye et Jean Terzian pour le service français)