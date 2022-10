Les Britanniques d'origine asiatique célèbrent un "moment de fierté" avec l'arrivée de Sunak au sommet de la hiérarchie.

La nouvelle qu'un fils hindou d'immigrants indiens avait remporté la course pour diriger le parti conservateur au pouvoir a suscité des acclamations des rues de New Delhi, remplies de foules fêtant le Diwali, aux artères commerçantes de l'ouest de Londres.

Sur Southall High Street, Asma Choudry, retraitée, a déclaré qu'elle vivait en Grande-Bretagne depuis 42 ans. "C'est donc un long moment... Tout peut arriver, vous savez, quand vous vivez dans une société multiculturelle."

"Oui, c'est un sentiment de fierté en tant qu'Indien, je l'aime bien", a déclaré Rishabh Sharma, un homme d'affaires de 25 ans.

Plus loin, l'ascension de Sunak a suscité des commentaires admiratifs d'outre-Manche - chose rare depuis le Brexit.

"Il est intéressant de noter que Sunak sera le premier Premier ministre britannique d'origine asiatique. Je trouve fascinant que cela ne semble pas poser de problème en Grande-Bretagne", a déclaré à Reuters un haut diplomate européen.

"Imaginons la même situation en France ou en Allemagne. Ce serait beaucoup plus compliqué. Je trouve cela remarquable."

En Grande-Bretagne, la reconnaissance a même dépassé les clivages politiques. Anas Sarwar, chef du parti travailliste d'opposition en Écosse, a tweeté qu'il était important de marquer la signification de ce moment.

"Ce n'est pas quelque chose que nos grands-parents auraient jamais imaginé lorsqu'ils ont fait du Royaume-Uni leur foyer", a-t-il écrit.

JEUNESSE, RICHESSE ET RACE

La famille de Sunak a émigré en Grande-Bretagne dans les années 1960, une époque de bouleversements sociaux et de racisme généralisé.

Ils ont rejoint une tranche de la société, petite mais en pleine croissance. Il y avait 1,66 million de personnes d'ethnie indienne vivant en Angleterre et au Pays de Galles en 2019, soit l'équivalent de 2,8 % de la population, selon les statistiques officielles.

Sunak est né dans le sud de l'Angleterre et a gravi les échelons de certains des meilleurs établissements d'enseignement du pays - Winchester College et l'Université d'Oxford - avant de s'élever encore plus haut grâce à une carrière dans la finance et à un mariage avec la fille du fondateur milliardaire de la société informatique Infosys.

Certains ont suggéré que sa mobilité ascendante a peut-être au moins facilité le passage des barrières raciales. Les articles des journaux de tout le spectre politique britannique se sont concentrés sur sa jeunesse et sa richesse autant que sur son ethnicité - l'homme de 42 ans est l'un des politiciens les plus riches de Westminster.

"Le changement dans la politique britannique est vraiment qu'elle est plus ouverte, au-delà des motifs ethniques, religieux et de genre, aux personnes ayant les bonnes références professionnelles", a déclaré Sunder Katwala, directeur du groupe de réflexion British Future.

Quelles que soient les forces motrices, Sunak grimpera encore plus haut mardi pour prendre le poste le plus élevé du pays.

Rishi Trivedi, 50 ans, expert-comptable et membre du Parti conservateur de West Drayton, dans l'ouest de Londres, s'est dit "heureux au-delà de toute croyance", bien qu'il s'inquiète que le riche Sunak puisse manquer de la touche commune.

"Il fait partie de l'élite mondiale [...]. Ce n'est pas une personne ordinaire qui va au travail et fait face aux problèmes auxquels je suis confronté."

Jignesh Patel, un peintre mural de 49 ans et un autre membre du Parti conservateur de la ville voisine de Hounslow, a simplement vu "un moment de fierté" et un tournant potentiel.

"En tant qu'Indiens... nous sommes des gens pacifiques, nous venons ici, nous faisons notre travail, nous payons des impôts, nous gagnons de l'argent. Mais nous sommes très éloignés de la politique pour une raison quelconque", a-t-il déclaré.

"Je crois vraiment que le moment est venu pour les Indiens de participer à la politique, quelle que soit l'idéologie. Si nous avons un problème, nous ne pouvons pas nous contenter de nous plaindre. Nous devons aussi faire partie de la solution."