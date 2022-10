Les Britanniques se tournent vers les couvertures électriques et les bougies à l'approche de l'hiver

Une étude de marché publiée mardi a montré que l'inflation des produits alimentaires a atteint un nouveau record de 13,9 % en septembre, aggravant la crise du coût de la vie, tandis que les données de BRC-KPMG ont montré que les gens investissaient dans des articles pour les aider à économiser de l'argent.

La détérioration des perspectives de consommation est intervenue alors que la Banque d'Angleterre a été contrainte d'intervenir à nouveau sur le marché des obligations d'État pour maintenir la stabilité financière, et que le marché du travail s'est contracté, ce qui pourrait renforcer les pressions inflationnistes.

La tempête économique qui se prépare signifie que les consommateurs réduisent leurs dépenses inutiles, menaçant une fois de plus la viabilité des entreprises d'accueil et de loisirs qui luttent pour se remettre de la pandémie.

"La période devrait rester difficile pour de nombreux autres secteurs, car les consommateurs se concentrent sur les dépenses essentielles et les entreprises continuent de naviguer dans les vents contraires de l'inflation", a déclaré Esme Harwood, directrice chez Barclaycard.

L'inflation a commencé à augmenter en Grande-Bretagne à la mi-2021, lorsque les blocages de la chaîne d'approvisionnement et le changement des règles commerciales post-Brexit ont été suivis d'une hausse des prix de l'énergie. Elle a atteint 9,9 % en août, en baisse par rapport à un record de 10,1 % en 40 ans en juillet, et la BoE prévoit qu'elle culmine à un peu moins de 11 % en octobre.

Bien que le gouvernement dépense environ 60 milliards de livres (66 milliards de dollars) pour subventionner les factures d'énergie des ménages et des entreprises au cours des six prochains mois, le ménage moyen paie toujours deux fois plus chaque mois pour le chauffage et l'éclairage qu'il y a un an.

Neuf personnes sur 10 interrogées par Barclaycard en Grande-Bretagne du 23 au 26 septembre ont déclaré être préoccupées par les factures énergétiques des ménages.

Kantar a déclaré que les ventes d'appareils de cuisson, notamment les mijoteuses, les friteuses et les machines à sandwichs, qui consomment généralement moins d'énergie, ont augmenté de 53 % au cours des quatre semaines précédant le 4 septembre en glissement annuel.

La demande de couettes et de couvertures électriques a augmenté de 8% au cours du mois, avec des ventes de bougies en hausse de 9%, ce qui correspond à une tendance identifiée par la chaîne de grands magasins John Lewis qui a déclaré que les Britanniques achetaient davantage de sous-vêtements thermiques, de gants et de robes de chambre pour rester au chaud à la maison sans avoir à monter le thermostat.

UN NOËL DIFFICILE

Selon les données du British Retail Consortium (BRC)-KMPG Retail Sales Monitor, la pression sur les budgets a poussé les gens à éviter les articles coûteux tels que les nouveaux ordinateurs, les téléviseurs et les meubles en septembre, suscitant des inquiétudes quant à la saison clé des achats de Noël.

Et la menace qui pèse sur l'économie au sens large était également visible mardi, le plus grand aéroport du pays, Heathrow, avertissant qu'il ne pouvait pas prévoir combien de personnes voudraient prendre l'avion cet hiver - même si la demande de pointe de Noël devrait se maintenir.

"Avec les taux d'intérêt, l'inflation, la main-d'œuvre, l'énergie et les coûts des marchandises qui continuent de grimper, les détaillants se dirigent vers l'une des périodes d'achats de Noël les plus difficiles qu'ils aient eu à affronter depuis des années", a déclaré Paul Martin, responsable du commerce de détail au Royaume-Uni chez KPMG.

Plus de la moitié des personnes interrogées par Barclaycard ont déclaré qu'elles prévoyaient de réduire leurs dépenses discrétionnaires afin de pouvoir payer leurs factures d'énergie cet hiver, les sorties étant les plus susceptibles d'être mises en boîte.

L'opérateur britannique de pubs Marston's a déclaré mardi qu'il n'avait jusqu'à présent pas constaté de baisse des ventes et que l'appétit pour les visites dans ses pubs communautaires restait fort. Son rival JD Wetherspoon's a déclaré la semaine dernière que ses ventes avaient été stimulées par les jeunes qui consomment des cocktails et des spiritueux.

Les augmentations de salaires restent toutefois une menace. La chaîne de cafés et de sandwichs Pret A Manger a déclaré mardi qu'elle augmenterait le salaire de son personnel pour la deuxième fois cette année.

(1 $ = 0,9044 livre)