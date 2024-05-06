* CDC : A DEMANDÉ AUX AUTORITÉS DE METTRE DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE À LA DISPOSITION DES TRAVAILLEURS DANS LES FERMES LAITIÈRES, LES ÉLEVAGES DE VOLAILLES ET LES ABATTOIRS.
* CDC : L'EVALUATION PAR LES CDCS DU RISQUE IMMEDIAT DE LA GRIPPE AVIAIRE POUR LE PUBLIC AMERICAIN RESTE FAIBLE
* CDC : RECOMMANDE AUX ETATS DE DONNER LA PRIORITE A LA DISTRIBUTION DE PPE AUX FERMES AYANT DES TROUPEAUX DANS LESQUELS UNE VACHE A ETE CONFIRMEE INFECTEE PAR LA GRIPPE AVIAIRE
* LE CDC : A SOULIGNÉ L'IMPORTANCE POUR LES ÉTATS AMÉRICAINS D'AGIR MAINTENANT POUR PROTÉGER LES PERSONNES EXPOSÉES DANS LE CADRE DE LEUR TRAVAIL, QUI PEUVENT ÊTRE PLUS EXPOSÉES AU RISQUE D'INFECTION.
* CDC : LES JURIDICTIONS ONT ÉTÉ INVITÉES À UTILISER LES STOCKS DE PPE EXISTANTS POUR DISTRIBUER DES PPE AUX EXPLOITATIONS LAITIÈRES.
* CDC : S'EST ENGAGÉ AVEC LES SERVICES DE SANTÉ LOCAUX ET D'ÉTAT, LES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS AGRICOLES ET LES VÉTÉRINAIRES DE SANTÉ PUBLIQUE DEPUIS QU'IL A ÉTÉ INFORMÉ DE L'APPARITION DE L'HPAI CHEZ LES VACHES LAITIÈRES.