Les CDC américains identifient 109 cas d'hépatite chez les enfants

Les cas ont été identifiés au cours des sept derniers mois dans 25 États et territoires, a déclaré le Dr Jay Butler, directeur adjoint des maladies infectieuses aux Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), lors d'une conférence téléphonique.

Il a précisé qu'environ la moitié des 109 enfants diagnostiqués avec une hépatite étaient également infectés par un type d'adénovirus, un virus qui cause le rhume, mais l'agence enquête toujours sur la cause exacte de la maladie.

Cette mise à jour fait suite à des enquêtes menées aux États-Unis et en Europe sur des grappes d'hépatite chez de jeunes enfants. Le CDC a déclaré qu'il travaillait avec ses homologues en Europe pour comprendre la cause de ces infections qui peuvent causer des dommages au foie et conduire à une insuffisance hépatique.