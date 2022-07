Les CDC américains prévoient d'améliorer la collecte de données internationales sur le dépistage des contacts aériens

Le Government Accountability Office (GAO) a déclaré lundi que "les limitations dans la manière dont les CDC collectent et gèrent les coordonnées des passagers aériens - y compris l'utilisation par les CDC d'un système de gestion des données obsolète - entravent la capacité de l'agence à surveiller les risques pour la santé publique et à faciliter la recherche des contacts."

À partir de novembre 2021, le CDC a demandé à https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/CDC-Global-Contact-Tracing-Order-10-25-2021-p.pdf à toutes les compagnies aériennes de collecter les informations de recherche des contacts de tous les passagers aériens internationaux.

Selon le rapport, le système actuel de gestion des données du CDC, développé au milieu des années 2000, "n'a pas été conçu pour une évaluation ou un regroupement rapide des données de santé publique" et le CDC "n'est pas en mesure d'identifier rapidement et précisément le nombre de passagers exposés à un passager infecté spécifique sur un vol."

Le CDC, une agence du département de la santé et des services sociaux (HHS), a déclaré au GAO qu'il estimait qu'entre 2015 et 2019 - avant la pandémie de coronavirus - environ 80 à 130 vols distincts par an justifiaient au moins une enquête sur les contacts "contre plus de 25 000 vols distincts estimés en 2020" et 17 000 passagers.

Le GAO a recommandé au CDC de remanier ou d'adopter un nouveau système de données "afin de faciliter plus efficacement la recherche de contacts pour tous les passagers aériens et de mener une surveillance de la maladie pour les voyages aériens."

Le HHS a déclaré que l'agence est dans les phases initiales d'une "refonte complète" du système de déclaration. Le CDC travaille également sur un projet visant à améliorer l'interopérabilité des données avec les services de santé publique afin de partager les informations sur les voyages.

"Étant donné le rôle que jouent les voyages aériens dans la propagation initiale et ultérieure des maladies transmissibles, le CDC et les autorités locales de santé publique ont un besoin aigu d'accéder à des informations de haute qualité sur les contacts des passagers", a déclaré le GAO.

En février 2021, les principales compagnies aériennes américaines ont adopté la recherche volontaire des contacts internationaux, quelques mois après que la Maison Blanche, sous la direction du président de l'époque, Donald Trump, ait bloqué la collecte obligatoire.

En septembre 2020, l'administration Trump a mis fin au contrôle renforcé de certains passagers internationaux pour le COVID-19 et a abandonné l'obligation pour les voyageurs en provenance de pays ciblés d'arriver dans 15 aéroports américains désignés.

Reuters a rapporté qu'un document interne du gouvernement a révélé que sur 675 000 passagers contrôlés dans les 15 aéroports dans le cadre de l'effort du CDC, moins de 15 avaient été identifiés comme ayant le COVID-19.

Airlines for America, un groupe commercial, a déclaré en septembre 2020 qu'il "ne pense plus qu'il soit judicieux de poursuivre le dépistage dans ces 15 aéroports étant donné le nombre extrêmement faible de passagers identifiés par le CDC comme ayant potentiellement un problème de santé."