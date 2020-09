Les CFF accusent une perte semestrielle de près de 500 millions

Berne (awp) - Durement touchés par la pandémie du coronavirus, les CFF ont accusé une perte nette de 479 millions de francs suisses au premier semestre, alors qu'ils étaient parvenus à afficher un bénéfice de 279 millions un an auparavant, selon un communiqué paru jeudi.

Dans la période sous revue, le résultat d'exploitation (Ebit) a dévissé à -457 millions, après un bénéfice opérationnel de 275 millions un an plus tôt. Quant au nombre de voyageurs, il a dégringolé de 437% et même de 670% sur le trafic régional.

Le nombre de passagers augmente à nouveau depuis le mois de juin. "En conséquence, les CFF s'attendent à ce que la situation financière s'améliore quelque peu au cours du second semestre de l'année".

md/al