Les CFF ont modernisé leur centre d'entretien de Brigue

Brigue VS (awp/ats) - Agrandi et modernisé, le centre CFF qui s'occupe d'entretenir des trains et des locomotives à Brigue a été inauguré vendredi. Coût des travaux: 14 millions de francs suisses.

La pièce maîtresse du nouvel aménagement est une halle de 120 mètres de long dans laquelle les spécialistes s'occupent de l'entretien technique des trains. Chaque semaine, cinquante trains et vingt-cinq locomotives en moyenne sont acheminés à Brigue pour un arrêt d'entretien de plusieurs heures et une centaine de trains sont également réparés chaque mois, ont indiqué les CFF vendredi dans un communiqué.

Le centre d'entretien de Brigue dispose désormais aussi d'une installation de lavage de trains modernisée. Le complexe mobilise une soixantaine de spécialistes de la technique, du nettoyage, de la logistique ou encore de l'administration et du diagnostic, soulignent les CFF.

Après l'inauguration officielle vendredi matin, un nouveau train duplex à deux étages pour le trafic grandes lignes (TGL) du constructeur Bombardier a été baptisé "Brig-Glis", en présence des autorités communales. Le public pourra visiter le centre samedi de 09h00 à 16h00; un train-navette gratuit est prévu entre la gare de Brigue et le centre.

ats/rp