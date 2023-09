Berne (awp/ats) - Les CFF ont enregistré une affluence record au premier semestre de cette année. Avec 1,33 million de voyageurs et de voyageuses chaque jour, l'entreprise ferroviaire a renoué avec les bénéfices pour la première fois depuis 2019.

Sur les six premiers mois de l'année, les CFF ont réalisé un bénéfice net de 99 millions de francs suisses, contre une perte nette de 142,3 millions de francs suisses au premier semestre de 2022, ont-ils indiqué lundi.

En mars, le nombre de passagères et de passagers quotidiens a dépassé pour la première fois le niveau d'avant la pandémie de Covid 19. Sur l'ensemble de la période sous revue, il a bondi de 21,4% sur un an et de 3,04% par rapport à 2019, atteignant un niveau jamais enregistré jusqu'à présent.

Les CFF relèvent également la tendance positive dans le trafic voyageurs international, avec 5,7 millions de personnes transportées au cours du premier semestre, soit 20% de plus que le précédent record de 2019.

En Suisse, les CFF ont transporté cet été environ trois millions de festivaliers, de yodleurs et de spectateurs de concerts à un total de 600 manifestations. L'entreprise a par ailleurs enregistré un record annuel de voyages en groupe le 27 juin, avec plus de 2400 groupes annoncés.

Les abonnements demi-tarif atteignent des chiffres record avec 3,07 millions d'unités en cours de validité à fin juin 2023, soit 5,6% de plus qu'en juin 2022 et 15,8% de plus qu'en 2019. Les abonnements généraux ont quant à eux progressé de 5,7% sur un an, mais diminué de 11,5% par rapport à 2019.

Cette affluence record n'a pas écorné la ponctualité des trains (93,6%, +0,5), ni celle des correspondances (98,8%, +0,0). Les CFF se disent cependant insatisfaits de la situation en Suisse romande et au Tessin et misent sur l'horaire 2025 pour l'améliorer. La satisfaction de la clientèle a quelque peu baissé à 79,3 points contre 80,7 au premier semestre 2022.

Forte progression sur les grandes lignes

Au plan financier, le trafic grandes lignes enregistre la plus forte reprise, avec un bénéfice de 13,7 millions de francs suisses, contre une perte de 122,9 millions à la même période de l'an dernier. Le trafic régional a lui aussi progressé à 18,3 millions, contre 5,9 millions l'an passé et le taux de couverture des coûts a pu être porté à 60,1% (56,2% en 2022).

L'unité Infrastructure Energie a bénéficié d'un hiver doux et d'évolutions favorables sur le marché, enregistrant un bénéfice de 48,5 millions de francs suisses, contre une perte de -24,2 millions au premier semestre de l'an dernier. Cette progression ne suffit toutefois pas à compenser la perte trois fois plus élevée enregistrée au terme de 2022 (-164,9 millions de francs suisses).

Dans le transport de marchandises, malgré des recettes en hausse, le résultat demeure stable et négatif à -18 millions, contre -23 millions en 2022. Ce, en raison d'une pression persistante sur les coûts et au ralentissement économique, justifient les CFF.

Le résultat semestriel de l'unité CFF Immobilier a à nouveau eu un effet stabilisateur, atteignant 114,4 millions de francs suisses (130,3 millions en 2022).

Endettement toujours élevé

En dépit de cette évolution positive, la situation financière reste tendue. Le bénéfice ne permet pas de financer les investissements futurs et l'endettement atteint 11,4 milliards de francs suisses. Pour stabiliser leur situation financière, les CFF ont besoin d'un bénéfice annuel de 400 à 500 millions de francs suisses.

L'entreprise maintient son objectif, déjà communiqué précédemment, de dépenser environ six milliards de francs suisses de moins d'ici à 2030. Notamment grâce à la nouvelle stratégie énergétique visant une meilleure couverture des besoins.

En plus des mesures pour améliorer l'efficacité énergétique, les CFF vont développer leurs centrales hydroélectriques existantes et exploiter les surfaces pour le photovoltaïque, avec une production annuelle qui devrait atteindre 100 GWh d'ici à 2030 et 160 GWh en 2040.

ats/vj