Les CFF réorganisent leur service voyageurs, 400 collaborateurs déplacés

Zurich (awp) - Les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont décidé de regrouper les unités d'exploitation ferroviaire de leur service voyageurs. Ce dernier dirigera à l'avenir les unités chargées du matériel roulant, du personnel des locs, des trains, du nettoyage et de la manoeuvre d'un seul tenant.

Le recentrage se traduira par un déplacement du lieu de travail pour quelque 400 collaborateurs sur les 15'000 que compte le service, indique l'ex-régie fédérale mercredi sur son site internet. Il s'inscrit dans le cadre du programme "CFFagiles2020", dont les contours ont été définis en mai.

La plus grande partie déménagera de Berne à Olten, de Zurich à Olten et de "différents sites" vers Zurich Aéroport. Les personnes affectées ont été informées, "en accord avec les partenaires sociaux et conformément à la convention collective de travail (CCT) en vigueur", précisent les CFF, insistant sur le fait qu'aucun poste de travail ne sera supprimé.

Par ailleurs, les chefs des quatre régions Ouest, Centre, Est et Sud se sont vu octroyer des compétences décisionnelles étendues. Ils seront désormais en charge de la gestion de la satisfaction de la clientèle, ainsi que la qualité de l'exploitation et de l'information dans leur région et seront également les interlocuteurs privilégiés des autorités cantonales.

Dans la foulée, les CFF ont annoncé la création d'une nouvelle unité chargée de développer et de tester de nouvelles solutions numériques pour la clientèle, baptisée Smart Mobility.

buc/al