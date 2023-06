Berne (awp/ats) - Les CFF reprennent entièrement leur filiale de transport de marchandises. Ils rachètent à l'actionnaire minoritaire Swiss Combi sa part de 35% dans CFF Cargo. La direction de l'entité sera assurée par Alexander Muhm, jusqu'ici chef de CFF Immobilier.

Avec ce rachat d'actions, les CFF veulent renforcer leur engagement dans le trafic marchandises et le gérer d'une seule main, ont-ils communiqué mercredi. Désormais, le trafic marchandises sera à nouveau géré au niveau du groupe.

Jusqu'à présent, la direction de CFF Cargo travaillait sur la base d'un mandat de coordination et n'était pas représentée au sein de la direction du groupe. Avec la mesure annoncée, les CFF veulent simplifier la structure de direction et se préparer à d'éventuelles subventions fédérales dans le trafic par wagons complets isolés.

Le nouveau responsable du trafic de marchandises et chef de CFF Cargo Alexander Muhm prendra ses fonctions le 26 juin. Outre sa fonction actuelle de chef de l'immobilier, il avait également contribué à façonner le nouveau concept de fret "Swiss Cargo Logistics". Il est en outre membre du conseil d'administration du prestataire de transport combiné Hupac.

Il succède à Désirée Baer, qui dirigeait l'entité depuis 2020. Elle quitte l'entreprise. On ne savait pas encore mercredi qui va remplacer M. Muhm à la tête du secteur immobilier.

Cinq nouveaux terminaux

Par sa nouvelle fonction, M. Muhm sera responsable des trois filiales de fret des CFF, dont fait partie la nouvelle société CFF Intermodal. Celle-ci doit planifier et construire une infrastructure de terminaux de chargement couvrant l'ensemble du territoire suisse.

Les CFF concrétisent ainsi le concept marchandises de l'automne 2022, qui a pour but de transporter d'ici à 2050 trois cinquièmes de marchandises en plus qu'actuellement dans leur activité principale, le trafic marchandises. Pour ce faire, ils prévoient cinq nouveaux terminaux pour le trafic combiné entre Genève et Saint-Gall.

Les CFF ont estimé "impérative" la séparation d'avec Swiss Combi, actionnaire minoritaire de CFF Cargo. Le nouveau contexte nécessite une séparation claire entre les clients et les actionnaires. La collaboration reste cependant étroite.

Le trafic par wagons complets dans sa forme actuelle ne peut pas être exploitée de manière à couvrir les coûts, ont encore expliqué les CFF. Cela contredit les directives de la Confédération en matière de rentabilité. Mais par ailleurs, le trafic par wagons complets contribue de manière déterminante à la sécurité de l'approvisionnement, au transfert modal et aux objectifs climatiques.

C'est pourquoi le Conseil fédéral a présenté des propositions de subventionnement du transport ferroviaire de marchandises, en particulier dans le trafic par wagons complets isolés, sur lesquelles le Parlement devra se prononcer.

Swiss Combi se compose des entreprises de transport Planzer et Camion Transport, qui détiennent chacune 40%, ainsi que de Bertschi et Gattiker, qui détiennent chacune 10%.

