Les Canadiens qui travaillent à domicile perdent deux semaines de travail par année à cause de problèmes de connexion Internet

En moyenne, les Canadiens perdent 19 minutes par jour à cause de problèmes de connectivité Internet, ce qui représente 10 jours ouvrables sur une année.



Alors que 86 % des Canadiens sont satisfaits de leur fournisseur d’accès Internet, 52 % estiment qu’ils paient trop cher pour leurs services Internet.

Lorsque leur accès Internet ralentit, 56 % des Canadiens ne savent pas pourquoi.

Six personnes sur dix se décrivent comme étant cyberfutées.

Lorsqu’on a demandé à des Canadiens à quelles fins ils utilisent leur accès Internet résidentiel, les trois activités suivantes sont arrivées en tête de liste : nouvelles (54 %), magasinage (51 %) et socialisation (50 %).



TORONTO, 20 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle enquête menée par SamKnows a révélé que les Canadiens n’en ont pas pour leur argent en ce qui concerne leurs fournisseurs d’accès Internet (FAI) résidentiel. À la fin de 2020, environ 50 % des travailleurs canadiens faisaient encore du télétravail et perdaient, en moyenne, 19 minutes par jour à cause de problèmes de vitesse Internet. Sur une année, cela équivaut à une perte de 10 jours ouvrables, c’est-à-dire deux semaines complètes de travail, due à un mauvais accès Internet.

« Les Canadiens comptent sur leurs réseaux résidentiels pour le travail, l’école, la communication et le divertissement, et une mauvaise performance Internet nuit à la productivité, à l’apprentissage à distance et à leur vie sociale, a déclaré Roxanne Robinson, directrice, Gouvernement et milieu universitaire – SamKnows. L’étude des performances Internet au Canada fournira aux utilisateurs, aux organismes de réglementation et aux FAI des données qui pourront améliorer l’accès Internet de tous les Canadiens. »

Jusqu'à l'été 2021, SamKnows demande aux Canadiens de s’inscrire pour participer à l’étude Tester mon FAI! sur TestMyISP.com. Les candidats autorisés à participer à l’étude recevront un kit Connected Home gratuit. La Whitebox, un appareil exclusif qui se branche sur les routeurs résidentiels, effectue des mesures pour fournir des rapports de données détaillés à l’utilisateur et des données de référence anonymes sur les services Internet à large bande à SamKnows.

« Notre enquête a révélé qu’environ 56 % des Canadiens ne savent pas pourquoi leur accès Internet ralentit, a mentionné Roxanne Robinson. Les renseignements utiles que fournit la Whitebox de SamKnows sur les connexions Internet des utilisateurs permettent à ces derniers de prendre des décisions éclairées au sujet de leur accès Internet et de surveiller tout changement au fil du temps. »

Le passage au télétravail et à l’apprentissage à distance de nombreux Canadiens à cause de la pandémie de COVID-19 a augmenté l’importance d’une solide connexion Internet. Voici certaines tâches mentionnées lorsqu’on a demandé aux utilisateurs ce qu’ils préféreraient faire plutôt que de perdre Internet pendant une journée complète : laver le plancher sous la cuisinière (22 %), écouter de la musique d’ascenseur toute la journée (15 %) et travailler pendant plus de 12 heures consécutives (14 %).

Les Canadiens peuvent se porter volontaires pour participer à l’étude en s’inscrivant sur TestMyISP.com. Les kits Connected Home gratuits seront livrés aux ménages admissibles et commenceront à fournir des rapports sur la vitesse, la latence et les performances des applications au moyen du tableau de bord SamKnows Connected Home dans un délai de 24 heures suivant la connexion.

SamKnows

SamKnows mesure, analyse et visualise la qualité de l’expérience Internet en temps réel à l’échelle de pays, de réseaux, de foyers, et d’appareils individuels. Les gouvernements, les fournisseurs d’accès Internet, les fournisseurs d’applications et les consommateurs lui font confiance pour fournir des renseignements exacts et pratiques. Dans un monde connecté de plus en plus complexe, SamKnows est en mesure de repérer les défaillances au fur et à mesure qu’elles surviennent et de fournir des notifications faciles à comprendre de manière à améliorer véritablement la qualité de l’expérience Internet.

Méthodologie de l’enquête

Les résultats proviennent d’une enquête d’opinion publique réalisée par Maru/Blue auprès de 1 485 adultes canadiens choisis au hasard qui avaient un accès Internet résidentiel. La marge d’erreur pour un échantillon probabiliste de cette taille est estimée à +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction du niveau de scolarité, de l’âge, du sexe et de la région (et, au Québec, de la langue) afin qu’ils soient représentatifs de la population, selon les données de recensement.



Contact:

Amy Gingerich

Argyle

agingerich@argylepr.com

416-464-0686

