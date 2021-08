Les Canadiens sont invités à passer à l'action à propos de la SP

TORONTO, 25 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une élection constitue une occasion importante de se mobiliser.

Alors que les Canadiens s’apprêtent à vivre les 26 prochains jours au rythme de la campagne électorale, la Société canadienne de la SP les invite à se joindre au mouvement #prioriteSP dans le cadre d’une campagne d’envoi de lettres et de publication de messages sur les réseaux sociaux, destinée à informer les candidats à l’élection fédérale de tous les partis et de toutes les circonscriptions. L’objectif est de sensibiliser les candidats aux défis et aux préoccupations des gens de notre pays qui vivent avec la SP ou qui sont touchés par cette maladie.



« Tout au long de la campagne, la Société canadienne de la SP défendra les droits et les intérêts de la collectivité de la SP, tout simplement », explique Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la SP. « Nous avons tous des préoccupations en ce qui concerne la fiscalité, les soins de santé et l’environnement. Toutefois, les personnes touchées par la SP et la Société de la SP souhaitent porter à l’attention des candidats des préoccupations particulières au chapitre du revenu, de l’emploi, de l’accès aux traitements et de la recherche sur la santé. »



Le Canada a l’un des taux de SP les plus élevés du monde : selon les estimations, 1 personne sur 400 vit avec la sclérose en plaques dans notre pays et, chaque jour, 12 Canadiens apprennent qu’ils ont la SP. Cette maladie est généralement diagnostiquée chez des personnes âgées de 20 à 49 ans — c’est dans ce groupe d’âge que sont recensés 60 p. 100 des cas de SP au Canada —, mais elle peut également faire son apparition chez de jeunes enfants ou des gens âgés. La SP a des répercussions sur tous les Canadiens : elle touche non seulement les personnes qui vivent avec cette maladie, mais également leur famille, leurs amis et les membres de leur collectivité.



La Société de la SP invite l’ensemble des candidats à se pencher sur quatre priorités clés pour les Canadiens touchés par la SP :



Prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE) — Plus de 60 p. 100 des gens qui ont la SP se retrouvent tôt ou tard sans emploi et, pourtant, le système d’assurance-chômage de notre pays n’a pratiquement pas été modifié depuis les années 1970. Il importe donc que le gouvernement fédéral continue d’actualiser le programme de prestations de maladie de l’AE en réduisant de 600 à 400 le nombre d’heures nécessaires pour être admissible aux prestations, en supprimant la période de carence d’une semaine applicable aux prestations de l’AE, ainsi qu’en éliminant les taux de récupération des prestations dans les dispositions relatives au travail pendant une période de prestations de l’AE.





« Il est essentiel que les élus de notre pays connaissent la réalité des personnes qui vivent avec une maladie épisodique telle que la SP », affirme Kim Wilson, membre du conseil d’administration de la Société canadienne de la SP. « La collectivité de la SP peut avoir diverses priorités, mais il y a un message que nous tenons à faire parvenir aux candidats de nos circonscriptions : passez à l’action pour faire de la SP une priorité. Nous invitons également tous les Canadiens à agir, eux aussi, au profit des gens touchés par la SP en se rendant aux urnes le jour de l’élection. »



Les Canadiens désireux de prendre part à la campagne #prioriteSP peuvent commencer à passer à l’action en visitant le prioritesp.ca.



À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. Chaque jour, en moyenne, douze personnes de notre pays reçoivent un diagnostic de SP. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau, moelle épinière et nerfs optiques). On la considère comme une maladie épisodique, c’est-à-dire qu’elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l’information aux personnes qui ont la SP ou qui sont touchées par cette maladie et elle défend les droits et les intérêts de ces gens. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d’un monde sans SP. Pour obtenir plus d’information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays atteintes de SP et leurs proches, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.



