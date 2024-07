Les dirigeants des Caraïbes n'ont pas encore fini de calculer le bilan financier de la tempête atlantique la plus précoce jamais enregistrée, qui s'est intensifiée pour atteindre le niveau maximal de la catégorie 5, après avoir semé la destruction en Jamaïque et dans les îles de l'est des Caraïbes.

"Il ne fait aucun doute que cette catastrophe aura un impact majeur sur la situation économique de la Grenade", a déclaré le Premier ministre Dickon Mitchell lors d'une réunion d'information mardi. "Nous parlons de centaines de millions de dollars de pertes et de centaines de millions de dollars pour la reconstruction.

Les îles de la Grenade, Carriacou et Petite Martinique, sont "presque complètement dévastées", a-t-il ajouté, précisant que les personnes ayant perdu leur maison étaient particulièrement vulnérables aux éléments.

M. Mitchell a insisté sur la nécessité de reconstruire des structures résistantes aux tempêtes, notant que de nombreuses maisons en bois du pays ne sont pas assurées alors que les phénomènes météorologiques violents sont de plus en plus fréquents en raison des températures record de la mer, qui, selon les scientifiques, sont dues au changement climatique provoqué par les combustibles fossiles.

Une équipe d'assureurs devrait arriver mercredi et le gouvernement prévoit d'annoncer des mesures fiscales en début de semaine prochaine.

Sainte-Lucie a publié des estimations préliminaires de près de 2 millions de dollars pour les dommages subis par les bâtiments, les récoltes de mousse de mer et les plantations de bananes.

Les précipitations et les débris ont entravé les évaluations en Jamaïque, dont le secteur agricole a initialement déclaré plus de 6 millions de dollars de dégâts.

Le président de la CARICOM, Mohammed Ali, a déclaré que de nombreuses cultures à long terme avaient été perdues et que les agriculteurs seraient confrontés à des problèmes pendant des années, dans une première évaluation "déchirante" pour l'agriculture.

En conséquence, les économies des Caraïbes, criblées de dettes, pourraient devenir plus dépendantes des importations agricoles soumises à une inflation qu'elles ne contrôlent pas.

Bien qu'elles produisent peu d'émissions, les nations des Caraïbes sont parmi les plus vulnérables au changement climatique, qui réchauffe les océans et augmente la fréquence et l'intensité des tempêtes violentes. La région réclame depuis longtemps davantage d'actions de la part des pays riches les plus polluants, notamment en honorant leurs engagements en matière de climat et en envisageant un allègement de leur dette, mais les financements et les prêts liés au climat ont rapporté des milliards aux pays riches. (Reportage de Sarah Morland ; Rédaction d'Aurora Ellis)