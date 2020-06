Les Chambres d'agriculture, partenaires du projet européen FERTIMANURE

Le projet FERTIMANURE porte sur la production de fertilisants biosourcés à partir d'effluents d'élevage. Il est lauréat d'un appel à projets du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne.

Porté par l'Université de Vic - Université centrale de Catalogne (UVIC-UCC, Espagne), ce projet initié en 2020 est doté d'un financement de 7,78 millions d'Euros 4 ans. Il rassemble 18 autres partenaires de 7 pays de l'UE et d'Argentine, dont les Chambres d'agriculture françaises (APCA comme tête de réseau et les Chambres d'agriculture de Bretagne, Grand Est et de la Somme)

Le secteur de l'élevage de l'UE est le plus important au monde et constitue le plus grand flux de biomasse résiduelle, ce qui pourrait devenir une nouvelle ressource pour produire des biofertilisants locaux, sûrs, de qualité stable et compétitifs sur le marché.

FERTIMANURE développe ainsi de nouvelles stratégies de récupération de nutriments minéraux sans déchet, notamment à partir de fumier animal.

Parmi les ateliers pilotes prévus, deux seront mis en place en France :

l'un géré par la Chambre Régionale d'agriculture de Bretagne avec une technologie de pyrolyse

et l'autre géré par un autre partenaire français, RITTMO, avec un appui de la Chambre Régionale d'agriculture du Grand Est, avec une technologie de « stripping ».

Des démonstrations de ces installations et de ces produits seront effectuées à destination des agriculteurs, conseillers et autres parties prenantes.

A propos du BETA Tech Center de l'UVIC, coordinateur du projet :

Le Centre technologique pour la biodiversité, l'écologie et les technologies environnementales (BETA Tech Center) de l'Université de Vic - Université centrale de Catalogne (UVIC-UCC), vise à améliorer la compétitivité et le développement technologique des entreprises grâce à des projets de R&D aux niveaux local, étatique, européen et au niveau international en développant et en transférant des technologies innovantes et compétitives avec des critères durables aux secteurs de l'alimentation, des déchets et de l'environnement.

Contacts Presse

Chambres d'agriculture France - APCA

Iris Roze - 06 09 86 02 26

iris.roze@apca.chambagri.fr

www.chambres-agriculture.fr

Fertimanure

Rodrigo Arandi-Klee

info@fertimanure.eu

www.fertimanure.eu

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'UE dans le cadre de la convention de subvention n ° 862849.