Coire (awp/sda) - Les Chemins de fer rhétiques (RhB) ont bouclé l'année 2022 sur un bénéfice net de 4,2 millions, à la faveur d'un effet exceptionnel, après deux exercices rendus difficiles par la pandémie de coronavirus. L'exercice 2020 s'était soldé par un déficit de 6,9 millions de francs suisses, et 2021 s'était terminé de justesse à l'équilibre.

Le produit d'exploitation s'est étoffé de 11,7% à 436,1 millions de francs suisses. Face aux médias réunis à Coire, les dirigeants du transporteur grison n'ont pas boudé leur plaisir en présentant une performance qui les a eux-mêmes surpris.

Le président du conseil d'administration Stefan Engler a admis ne pas s'être attendu à une reprise post-Covid aussi vigoureuse du trafic passagers. A partir de mai de l'année dernière, les voyageurs ont même été plus nombreux qu'en 2019, a ajouté le conseiller aux États (Centre).

Pendant l'exercice sous revue, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a bondi de 20% à 863'000 francs suisses. Le rebond du résultat net est à mettre essentiellement au crédit de la dissolution de provisions, notamment pour les participations de 50% dans les sociétés Glacier Express et Panoramic Gourmet, ainsi qu'au retour dans le vert du résultat financier.

La filiale Glacier Express affiche complet jusqu'à fin juillet, s'est réjoui le directeur général (CEO) Renato Fasciati. évoquant un "niveau réjouissant" pour le reste du trafic passagers sur les deux premiers mois de 2023.

Record du monde prisé

Le record du train passagers le plus long du monde inscrit à l'automne 2022 a également contribué au bon résultat, a poursuivi le patron des RhB, soulignant le succès qu'a rencontré l'évènement auprès du public (660'000 personnes ont suivi le spectacle en direct sur internet) et des médias (plus de 700 articles parus dans la presse).

Le trafic marchandises n'a pas connu le même succès, comme en témoigne une perte de 1,4 million de francs suisses, due à la fois à l'érosion des recettes et à l'augmentation des dépenses d'investissement. Le transport de voitures a généré un excédent de 2 millions de francs suisses, soit 8% de plus que l'année précédente.

Les difficultés géopolitiques ont affecté les investissements. D'une part, ces derniers se sont contractés de plus de 10% l'an dernier, à 326,7 millions de francs suisses. En outre, les projets sont devenus plus chers, à l'image du tunnel de l'Albula, dont les coûts ont dépassé de 13% le plafond initial, pour atteindre 407 millions. La fin des travaux est prévue pour juin 2024.

La pression sur les coûts risque de perdurer pour les RhB encore plusieurs années.

