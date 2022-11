Les Chinois d'outre-mer intensifient leurs protestations alors que les appels au changement se multiplient

Les Chinois basés à l'étranger et leurs partisans se sont rassemblés à Sydney, Tokyo, Hong Kong, New York et Toronto, et d'autres manifestations sont prévues dans les prochains jours.

"La Chine libre. Xi Jinping démissionne", ont crié une trentaine de personnes à Toronto mardi.

À l'université de Harvard dans le Massachusetts, des dizaines de personnes ont scandé : "Plus de mensonges" et "plus de censure".

Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Devant le consulat chinois à New York, des centaines de personnes se sont rassemblées, certaines brandissant des pancartes blanches, qui sont devenues un symbole de protestation en Chine.

Beaucoup ont crié des slogans en mandarin, critiquant le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme et l'impact de sa politique de zéro COVID, qui a fait payer un lourd tribut à l'économie et aux libertés des personnes.

Certains étaient réticents à donner leur nom de peur que leurs proches en Chine ne soient harcelés par les autorités.

La colère dans le pays et à l'étranger a enflé après que les autorités ont annoncé que 10 personnes avaient été tuées dans un incendie dans la région du Xinjiang que de nombreuses personnes en ligne ont attribué aux règles strictes du COVID, qui, selon elles, ont piégé les résidents à l'intérieur d'un bâtiment.

Les autorités ont démenti cette affirmation.

Les confinements et les tests de virus fréquents pour des centaines de millions de personnes ont suscité la colère des Chinois sur le continent et à l'étranger.

À Sydney, environ 200 personnes se sont rassemblées lundi en fin de journée pour une veillée à la bougie devant l'hôtel de ville, selon la police.

Une cinquantaine d'étudiants de Chine continentale ont participé au rassemblement, qui était la plus grande manifestation de Chinois continentaux en Australie, a déclaré Chen Yonglin, un militant pour la démocratie qui a fait la promotion de la veillée sur les médias sociaux.

La plupart des étudiants ont couvert leur visage avec des masques et des chapeaux et ont refusé de donner leur nom. Plusieurs ont dit qu'ils croyaient qu'un fonctionnaire de l'ambassade chinoise était présent à l'événement pour le surveiller.

"Ils vont essayer de découvrir qui sont les organisateurs", a déclaré Chen, un ancien fonctionnaire du consulat chinois qui a fait défection en 2005.

L'ambassade de Chine en Australie et le bureau de l'éducation du consulat chinois à Sydney n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Alors que les protestations s'intensifient à l'étranger, la situation sur le terrain en Chine s'est également aggravée, avec des personnes dans le centre manufacturier du sud de Guangzhou qui ont affronté la police anti-émeute en tenue blanche dans la nuit de mardi à mercredi.

FEU DE PRAIRIE

Les médias sociaux ont joué un rôle important dans la diffusion de l'information sur les rassemblements et dans l'animation du débat, avec des milliers de manifestants du continent et de l'étranger qui ont afflué sur l'application de réseau audio Clubhouse pour partager leurs points de vue.

Lucia, une hôte de Clubhouse avec 1 800 adeptes, basée en Suisse, a déclaré à Reuters : "Les limites de ma peur ne sont plus les mêmes. Avant, j'avais peur d'être vue et entendue, mais maintenant j'espère être vue et entendue !"

À Hong Kong, Tiger, une travailleuse fintech de 24 ans originaire de Chine continentale, a été surprise lorsqu'un tract qu'elle a aidé à concevoir pour pleurer les victimes de l'incendie du Xinjiang est devenu viral sur les médias sociaux.

Elle a déclaré à Reuters qu'elle n'avait initialement partagé le tract qu'avec une dizaine d'amis, les incitant à se rassembler dans le centre de Hong Kong lundi soir.

"Je ne sais pas comment il a été diffusé, et je ne l'ai pas organisé exprès. Mais cela a montré que tout le monde pensait déjà la même chose ... Il n'y a pas besoin d'inciter", a déclaré Tiger. "Une seule étincelle peut déclencher un feu de prairie".