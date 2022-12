Les Chinois font des projets de voyage alors que les règles du COVID s'assouplissent davantage

Les mesures de tolérance zéro - des frontières fermées aux fréquents lockdowns - ont malmené l'économie chinoise depuis le début de 2020, alimentant le mois dernier la plus grande manifestation de mécontentement public du continent depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping en 2012.

Son brusque revirement politique ce mois-ci signifie que le virus se propage désormais de manière largement incontrôlée dans ce pays de 1,4 milliard d'habitants.

Les statistiques de Pékin, cependant, ne font état d'aucun nouveau décès dû au COVID pour les six jours jusqu'à dimanche, ce qui alimente les doutes des experts de la santé et des résidents quant aux données du gouvernement.

Les médecins affirment que les hôpitaux sont submergés par cinq à six fois plus de patients que d'habitude, principalement des personnes âgées. Les experts internationaux de la santé estiment à des millions le nombre d'infections quotidiennes et prévoient au moins un million de décès dus au COVID en Chine l'année prochaine.

Néanmoins, les autorités sont déterminées à démanteler les derniers vestiges de leur politique de zéro COVID.

Dans un grand pas vers l'assouplissement des restrictions aux frontières, applaudi par les marchés boursiers asiatiques mardi, la Chine cessera d'exiger que les voyageurs entrants soient mis en quarantaine à partir du 8 janvier, a déclaré la Commission nationale de la santé tard lundi.

Les données de la plateforme de voyage Ctrip ont montré que dans la demi-heure qui a suivi la nouvelle, les recherches de destinations transfrontalières populaires sur avaient été multipliées par 10. Macao, Hong Kong, le Japon, la Thaïlande et la Corée du Sud étaient les plus recherchés, a indiqué Ctrip.

Les données d'une autre plateforme, Qunar, ont montré que dans les 15 minutes suivant la nouvelle, les recherches de vols internationaux avaient été multipliées par sept, la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud étant en tête de liste.

La gestion du COVID par la Chine sera également rétrogradée de la catégorie A à la catégorie B, moins stricte, à partir du 8 janvier, a déclaré l'autorité sanitaire, car le virus est devenu moins virulent.

Ce changement signifie que les autorités locales ne seront plus obligées de mettre en quarantaine les patients et leurs contacts proches et de verrouiller les régions.

Mais malgré l'enthousiasme suscité par le retour progressif à un mode de vie antérieur à la maladie, le système de santé chinois a été soumis à une pression croissante, les médecins affirmant que de nombreux hôpitaux sont débordés, tandis que les employés des salons funéraires signalent une augmentation de la demande de leurs services.

Selon les médias d'État, on a demandé aux infirmières et aux médecins de travailler alors que les malades et les retraités des communautés rurales ont été réengagés pour aider. Certaines villes ont eu du mal à décrocher un approvisionnement suffisant en médicaments anti-fièvre.

"Il suffit de regarder les salons funéraires dans les différentes villes. J'ai entendu dire que nous devons faire la queue pendant 3 à 5 jours pour une crémation ici", s'est plaint une personne de la province orientale de Shandong sur les médias sociaux.

DOULEUR À COURT TERME

Alors que la deuxième plus grande économie du monde devrait connaître un fort rebond plus tard l'année prochaine, une fois que l'onde de choc initiale des infections se sera dissipée, elle risque d'être malmenée dans les semaines et les mois à venir, car les travailleurs tombent de plus en plus souvent malades.

De nombreux magasins à Shanghai, Pékin et ailleurs ont été contraints de fermer ces derniers jours, le personnel étant incapable de venir travailler, tandis que certaines usines ont déjà envoyé un grand nombre de leurs ouvriers en congé pour les vacances du Nouvel An lunaire de fin janvier.

"La préoccupation d'une distorsion temporaire de la chaîne d'approvisionnement demeure alors que la main-d'œuvre est touchée par les infections", ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note, ajoutant que leur suivi du trafic du métro dans 29 villes chinoises a également montré que de nombreuses personnes s'imposaient des restrictions de mobilité à mesure que le virus se propage.

La levée des restrictions de voyage est positive pour l'économie de 17 000 milliards de dollars, mais de fortes mises en garde s'appliquent.

"Les voyages internationaux ... vont probablement augmenter, mais il faudra peut-être encore plusieurs mois avant que les volumes ne reviennent au niveau pré-pandémique", a déclaré Dan Wang, économiste en chef, Hang Seng Bank China.

"La COVID continue de se propager dans la plupart des régions de Chine, perturbant considérablement le calendrier normal de travail. La perte de productivité est importante et les pressions inflationnistes dans les mois à venir pourraient être aiguës car le pic soudain de la demande dépassera la reprise de l'offre."