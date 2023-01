Les Chinois qui ont perdu des proches à cause du COVID sont en colère contre l'absence de protection des personnes âgées

Alors que son père n'a jamais été testé, Ailia et sa mère ont toutes deux été confirmées positives à peu près à la même époque et elle pense que le COVID a été une cause de son décès.

Alors que des centaines de millions de Chinois se rendent en Chine pour retrouver leurs familles à l'occasion des vacances du Nouvel An lunaire qui commencent le 21 janvier, beaucoup le feront après avoir pleuré des proches décédés dans la vague de COVID-19 qui s'est abattue sur la plus grande population du monde.

Pour beaucoup, le deuil se mêle à la colère pour ce qu'ils disent être un manque de préparation pour protéger les personnes âgées avant que la Chine n'abandonne soudainement sa politique de "zéro COVID" en décembre 2022 après trois ans de tests, de restrictions de voyage et de lockdowns.

Ailia, 56 ans, a déclaré qu'elle avait soutenu, comme d'innombrables Chinois, la réouverture de l'économie. Son père est décédé fin décembre, quelques semaines après que la Chine ait baissé ses restrictions COVID.

"Nous voulions que les choses s'ouvrent, mais pas comme ça - pas au détriment de tant de personnes âgées, ce qui a un impact énorme sur chaque famille", a-t-elle déclaré par téléphone.

Samedi, la Chine a annoncé qu'il y avait eu près de 60 000 décès à l'hôpital liés au COVID depuis la fin du "zéro COVID" - soit 10 fois plus que les chiffres précédents - mais de nombreux experts internationaux affirment qu'il s'agit d'un sous-comptage, en partie parce qu'il exclut les personnes décédées à domicile, comme le père d'Ailia.

Parmi les personnes décédées, 90% avaient 65 ans ou plus et l'âge moyen était de 80,3 ans, a déclaré samedi un responsable chinois.

De nombreux experts ont déclaré que la Chine n'avait pas su profiter du fait qu'elle avait largement tenu en échec le COVID-19 pendant trois ans pour mieux préparer sa population à la réouverture, en particulier ses centaines de millions de personnes âgées - une critique que la Chine rejette.

Les lacunes citées incluent une vaccination inadéquate des personnes âgées et un approvisionnement insuffisant en médicaments thérapeutiques.

Un responsable chinois a déclaré le 6 janvier que plus de 90 % des personnes âgées de plus de 60 ans avaient été vaccinées, mais la part des plus de 80 ans qui avaient reçu des rappels n'était que de 40 % au 28 novembre, date la plus récente pour laquelle ces données étaient disponibles.

"Si seulement ils utilisaient les ressources utilisées pour contrôler le virus pour protéger les personnes âgées", a déclaré Ailia, qui comme de nombreuses personnes interrogées a refusé d'utiliser son nom complet étant donné la sensibilité de la critique du gouvernement chinois.

Les responsables chinois ont à plusieurs reprises souligné l'importance de la protection des personnes âgées, annonçant diverses mesures, allant des campagnes de vaccination à la mise en place d'une équipe spéciale à Shanghai, la plus grande ville de Chine, pour identifier les groupes à haut risque.

La décision de Pékin de mettre fin au "zéro COVID" est intervenue après de rares manifestations de rue de grande ampleur contre cette politique à la fin du mois de novembre, mais les plaintes du public concernant la gestion par la Chine de la fin des restrictions du COVID se sont essentiellement faites par le biais des médias sociaux fortement censurés.

Plusieurs analystes ont déclaré que la gestion du COVID par la Chine avait érodé la confiance dans le gouvernement, en particulier parmi les citadins de la classe moyenne supérieure, mais ils n'y voyaient pas une menace pour le règne du président Xi Jinping ou du Parti communiste.

PRESSÉ ET CHAOTIQUE

Lila Hong, 33 ans, qui travaille dans le marketing pour un constructeur automobile, se trouvait à Wuhan au début de la pandémie, il y a trois ans. Si sa famille a survécu à cette période initiale éprouvante où l'on savait peu de choses sur le coronavirus, le mois dernier, elle a perdu deux grands-parents et un grand-oncle après avoir attrapé le COVID-19.

Hong se rappelle s'être rendue avec son père dans un crématorium bondé de Wuhan pour recueillir les cendres de ses grands-parents - une expérience sinistre mais courante pendant la vague de COVID en Chine.

"Cela aurait dû être une situation très solennelle et respectueuse. On l'imagine comme ça, mais en fait, on avait l'impression de faire la queue à l'hôpital", a-t-elle déclaré.

"Je ne dis pas que la réouverture n'est pas une bonne chose", a déclaré Hong. "Je pense simplement qu'ils auraient dû accorder plus de temps pour les travaux préparatoires."

Un résident de Pékin nommé Zhang, 66 ans, a déclaré avoir perdu quatre personnes proches du virus depuis début décembre, dont sa tante, 88 ans, qui a été infectée alors qu'elle était à l'hôpital.

Comme d'autres, il a dit avoir eu l'impression que les suites de son décès étaient chaotiques, précipitées et ne respectaient pas la tradition.

"Les gens n'ont pas eu l'occasion de faire leurs adieux à leurs proches. Si nous ne pouvons pas vivre une vie décente, nous devrions au moins pouvoir avoir une mort décente", a-t-il déclaré.

"C'est très triste."

DÉFICIT DE CONFIANCE

Sur les sept proches en deuil avec lesquels Reuters s'est entretenu pour cet article, tous sauf un ont déclaré que le COVID avait été omis des certificats de décès de leurs proches, même s'ils pensent qu'il a été un élément déclencheur clé de leur mort.

Les proches étaient également sceptiques quant au nombre de décès officiels, plusieurs d'entre eux invoquant la perte de confiance dans le gouvernement au cours des trois années de gestion de la pandémie "zéro COVID".

Philip, un étudiant de 22 ans de la province de Hebei, qui entoure Pékin, a soutenu les manifestations anti-blocage de novembre, mais se sent déçu par la façon dont la réouverture a été gérée et blâme le gouvernement.

"On dirait qu'ils ont tout le pouvoir du monde et pourtant ils n'ont pas bien fait les choses. Si c'était un PDG d'une entreprise, je pense qu'il devrait démissionner", a déclaré Philip, qui a perdu son grand-père de 78 ans le 30 décembre.

"L'hôpital n'avait pas de médicaments efficaces", se souvient-il. "Il était très encombré et il n'y avait pas assez de lits".

Après la mort de son grand-père, son corps a été retiré du lit, rapidement remplacé par un autre patient.

"Les infirmières et les médecins étaient tellement occupés. Ils semblaient être constamment en train de rédiger des certificats de décès et de donner des copies aux proches. Il y avait tellement de décès... c'est une énorme tragédie."