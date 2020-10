Les Constructeurs du Bois (LCB), Eco-promoteur immobilier intergénérationnel entre en Bourse aujourd'hui

Premier jour de cotation et négociations sur Euronext ACCESSTM

« Cette entrée en Bourse marque une étape importante de notre développement. Sur un marché de l'habitat durable en plein essor, cette opération nous permettra de renforcer notre notoriété et de faciliter notre déploiement commercial en France. La Bourse va nous donner également l'opportunité dans un second temps de faire appel au marché afin de financer notre forte croissance. Notre carnet de commande actuel comprend notamment la réalisation de 5 résidences services seniors respectueuses de l'environnement et la construction d'un écoquartier intergénérationnel d'habitats durables de 4 500 m2 à Epinal » déclare François DUCHAINE, Président Les Constructeurs du Bois.

Modalités de l'opération

ISIN : FR00140007I9

Mnemo : MLLCB

Code CFI : ESVUFN

Procédure d'inscription : Admission technique

Nombre de titres composant le capital social : 4 000 000

Nombre de titres cédés le 19 octobre : 160 000

Prix de cession par action : 1,50 €

Capitalisation boursière à l'inscription : 6 M€

Eligibilité PEA et PEA PME : Oui

Listing sponsor : Atout Capital

Les Constructeurs du Bois (LCB), Eco-promoteur immobilier intergénérationnel spécialiste de la construction en bois, annonce sa cotation aujourd'hui à la Bourse de Paris sur le compartiment Euronext AccessTM (avis Euronext n° FR00140007I9 du 14 octobre 2020).

La capitalisation boursière de LCB est de 6 M€ avec 4 millions d'actions admises dont 160 000 sont mises en vente par les principaux actionnaires1, au cours unitaire de 1,50 €, soit un montant maximum de 240 K€.

Les titres Les Constructeurs de Bois (ISIN : FR00140007I9 et Mnémonique : MLLCB) sont éligibles au PEA-PME et au PEA. Ils seront cotés et négociables à compter de ce jour en double fixing (11h30 et 16h30) avec une phase de négociation continue au dernier cours (« Trading at last »).

Un éco-promoteur immobilier intergénérationnel, expert du bois, en forte croissance

Eco-promoteur immobilier de référence dans la construction en bois dans le Grand Est de la France, la société a développé une offre reposant sur la construction en bois :

de maisons médicales : vrais pôles d'attractivité, elles permettent aux professionnels de santé souhaitant se regrouper dans un bâtiment unique de compléter leur offre avec celles d'autres praticiens. Fort de 4 projets déjà livrés, LCB s'est vu confier la réalisation de 5 nouveaux projets de maisons médicales en cours de réalisation ;

de résidences services seniors dans des zones de densité moyenne, faiblement urbanisées ou rurales, segments particulièrement porteurs. Depuis 2019, la société a élargi son offre avec Pays'Ages, un nouveau concept de logements services pour les seniors, à tarif compétitif. Dans un marché français caractérisé par des coûts de logements élevés pour les seniors, Pays'Ages permet aux personnes âgées autonomes de bénéficier d'une part, d'un logement sécurisé, confortable et adapté à la réduction de la mobilité qui peut les frapper, et d‘autre part, d'un éventail de services du quotidien et de santé (en lien avec des centres médicaux et des Ephad). LCB possède en portefeuille 5 projets en développement de résidences services seniors Pays'Ages, totalisant 164 logements d'ici 2025.

d'écoquartiers intergénérationnels avec pour objectif de créer un référentiel de la construction durable et du vivre ensemble intergénérationnel. LCB souhaite multiplier ces projets avec la volonté de participer à terme, à la revitalisation des centres de villes petites et moyennes. Un premier projet pilote est en cours de lancement à Epinal d'une superficie de 4 500 m2 sur une friche industrielle de 7 500 m2 à Epinal. Ce nouveau projet de développement d'habitats durables est éligible au soutien de l'ADEME grâce à la volonté de LCB de réemployer le bois issu de la déconstruction de la friche industrielle. Le projet prévoit la création d'une résidence étudiante, de logements sociaux, de logements privés, d'un jardin partagé, de commerces et de services.

En 2019, LCB a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 M€ (+ 70% par rapport à 2018) pour un taux de rentabilité nette de 10,6%. Particulièrement confiante dans ses perspectives de développement, la société anticipe un chiffre d'affaires de 7,5 M€ en 2021 et dispose d'un pipeline de plus de 20 000 m2 reposant sur 25 projets en cours de développement et à venir dans le Grand Est, totalisant un volume d'activité proche de 60 M€.

1CFD CAPITAL et M. Christophe BAUDON se sont engagés à conserver 90% des titres qu'ils détiendront à l'issue de la première cotation, pendant une période de 12 mois.

Les atouts de LCB Un positionnement sur un marché porteur

Un promoteur écoresponsable intergénérationnel

Une offre de service packagée « clé en main »

Un carnet de commandes bien orienté

Des perspectives de forte croissance et de rentabilité

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Crée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. Dès 2021, la société va élargir son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. Parallèlement, LCB va innover sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.

En 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 M€ en hausse de 70% par rapport à 2018, pour un taux de rentabilité nette de 10,6%. LCB dispose d'un pipeline de 25 projets totalisant plus de 20 000 m2.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/les-constructeurs-du-bois-8b52561ab/?originalSubdomain=fr

Facebook : https://www.facebook.com/LesConstructeursDuBois/

Contacts:

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE, Fondateur-PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86 06 03 40 58 37

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 16 93 54 86

