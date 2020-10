Les Constructeurs du Bois s’acclimatent à la Bourse 0 15/10/2020 | 11:52 Envoyer par e-mail :

Les Constructeurs du Bois (LCB), promoteur spécialiste de la construction en bois, annonce son inscription sur Euronext Access par cotation directe le 19 octobre. Seuls 240 K€ d'actions seront mises sur le marché, sans levée de fonds pour l'instant. Il s'agit d'un premier pas avec la perspective d'une levée de fonds et un transfert sur Euronext Growth. Ce petit promoteur basé à Epinal fait construire en milieu local, avec du bois des Vosges, des maisons médicales et des résidences de services seniors depuis une petite dizaine d'années. En 2019, LCB a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 M€ (+ 70% par rapport à 2018) pour un taux de rentabilité nette de 10,6%. Particulièrement confiante dans ses perspectives de développement, la société anticipe un chiffre d'affaires de 7,5 M€ en 2021 après une année 2020 impactée par la Covid (tout en maintenant une croissance bénéficiaire) et dispose d'un pipeline de plus de 20 000 m2 reposant sur 25 projets en cours de développement et à venir dans le Grand Est, totalisant un volume d'activité proche de 60 M€. La croissance sera tirée par la nouvelle dimension donnée à ses projets. A l'instar d'autres promoteurs actifs sur des zones plus urbanisées, LCB développe un concept d'écoquartier intergénérationnel avec pour objectif de créer un référentiel de la construction durable et du vivre ensemble intergénérationnel. LCB souhaite ainsi multiplier ces projets avec la volonté de participer à terme, à la revitalisation des centres de villes petites et moyennes. Un premier projet pilote est en cours de lancement à Epinal, LCB ayant obtenu cette année l'autorisation d'aménagement immobilier d'une friche industrielle de 7500 m2 en un écoquartier de 4 500 m2 de constructions bois (montant estimé du projet : 30 M€) comprenant résidence étudiante, logements sociaux, logements privés, jardin partagé, commerces et services. Le projet d'écoquartier inter-générationnel à Epinal. Début des travaux fin 2020, livraison fin 2022 (source : LBC) Sur les résidences services senior, la société a élargi depuis 2019 son offre avec Pays' Ages, un nouveau concept de logements services pour personnes âgées, à tarifs accessibles. Dans un marché français caractérisé par des coûts de logements élevés pour les seniors, Pays' Ages permet aux personnes âgées autonomes de bénéficier d'une part, de leur logement sécurisé, confortable et adapté à la réduction de la mobilité qui peut les frapper, et d'autre part, d'un éventail de services du quotidien et de santé (en lien avec des centres médicaux et des Ephad). LCB possède en portefeuille 5 projets en développement de résidences services seniors Pays'Ages, totalisant 164 logements d'ici 2025. Pourquoi la Bourse? Pourquoi Euronext Accès ? La commercialisation et surtout le financement des projets sera facilité par la notoriété qu'apporte la cotation en Bourse. La société, profitable et sans endettement financier net à ce jour, va devoir faire appel à des ressources externes pour réaliser son business plan. Or les banques, les fournisseurs et les partenaires seraient sensibles à cette démarche de cotation, vecteur de crédibilité. Dans un second temps, quand la société aura prouvé sa capacité à réussir son business plan, elle sera mieux à même de lever des fonds en Bourse pour accélérer son développement et transférer sa cotation sur Euronext Growth, marché régulé. Le 19 octobre, un maximum de 160 000 actions seront mises en vente par les principaux actionnaires, au cours unitaire de 1,50 €, soit un montant de 240 K€. La capitalisation boursière d'entrée en bourse de LCB sera ainsi de 6 M€. Le projet LBC est positionné à la fois sur la construction bois (écologique et rapide à mettre en œuvre) et la thématique du vieillissement de la population, deux thèmes porteurs. On surveillera la capacité de l'entreprise à rester profitable et à garder un bilan équilibré avec son changement de dimension qui se prépare. Cela passera par des recrutements au niveau opérationnel (bureau d'étude, commercial, ...) et, un peu plus tard, d'une direction générale qui repose aujourd'hui essentiellement sur son actionnaire à 86%, François Duchaine.

Raphaël Girault

