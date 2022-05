Les Coréens amateurs de crypto-monnaies parient sur la renaissance de Luna de ses cendres, inquiétant le régulateur.

Les deux jetons sont affiliés à Terra, une plateforme blockchain cofondée par le développeur coréen Do Kwon et, selon la société d'analyse blockchain Elliptic, les investisseurs dans ces jetons ont perdu environ 42 milliards de dollars.

Luna était l'une des cryptomonnaies les plus populaires au monde et sa chute, ainsi que celle de TerraUSD, a provoqué un véritable chaos dans le monde de la cryptomonnaie, le bitcoin perdant environ un quart de sa valeur entre le 9 et le 12 mai.

D'une valeur de près de 100 dollars fin avril, Luna se négocie aujourd'hui à une fraction de centime - si bas qu'il y a eu une ruée d'achat de la part des spéculateurs qui parient sur un redressement miraculeux, certains s'accrochant à la conviction qu'il est tout simplement trop gros pour être laissé à l'abandon.

"Luna était autrefois une pièce majeure du top 10 de la capitalisation boursière, alors ils feront tout ce qu'il faut pour la faire revivre", a écrit un investisseur plein d'espoir dans un blog sur la plateforme Internet sud-coréenne Naver, sans dire qui "ils" pourraient être.

Le blogueur a déclaré avoir acheté 300 000 Luna au cours du week-end à 0,33 won (0,0003 $) chacun, en utilisant un échange international de crypto-monnaies.

La soudaine résurgence de l'achat ayant franchi son radar, la Commission des services financiers de Corée du Sud a mis en garde mardi les gens contre tout investissement dans Luna.

Le nombre d'investisseurs dans la cryptomonnaie en faillite a augmenté de plus de 50 % en un peu plus de deux jours sur les principales bourses sud-coréennes pour atteindre 280 000 au 15 mai, selon une source de la FSC qui, comme il est d'usage pour les bureaucrates sud-coréens, a refusé d'être nommée.

Les achats proviennent principalement de spéculateurs nationaux, bien qu'il y ait eu quelques entrées de l'étranger, selon la source.

La fenêtre pour la spéculation est limitée car Bithumb et Upbit, deux des plus grandes bourses sud-coréennes, ont déclaré qu'elles suspendront le support de négociation pour Luna le 27 mai et le 20 mai, respectivement, tandis qu'une autre bourse, Coinone, a arrêté les dépôts dans la crypto-monnaie en prévision d'une éventuelle radiation le 25 mai.

Les achats ont eu peu d'effet sur le prix du jeton. Il a passé la semaine dernière à osciller entre un centième et quatre centièmes de cent.

Mais la propension des Sud-Coréens, en particulier des plus jeunes, à investir dans des actifs volatils et risqués, des actions aux cryptomonnaies, a inquiété les régulateurs.

Leur enthousiasme antérieur avait contribué à placer Luna et TerraUSD parmi les dix plus grandes cryptomonnaies du monde classées par capitalisation boursière.

Mais les choses se sont effondrées le 10 mai, lorsque l'ancrage 1:1 de TerraUSD au dollar a été brisé. Mercredi, il s'échangeait à environ 10 cents.

Contrairement à la plupart des autres grandes monnaies stables qui sont adossées à d'autres actifs, la valeur de TerraUSD est dérivée de processus algorithmiques complexes, liés à son jeton apparié Luna, qui flotte librement.

Dans le cadre de ce système, un jeton TerraUSD peut être échangé contre 1 dollar de Luna, et vice versa, et une fois échangées, les pièces sont détruites.

Si le TerraUSD tombait en dessous de 1 $, les traders étaient incités à acheter le stablecoin pour l'échanger contre 1 $ de Luna, et ainsi réduire l'offre de TerraUSD et faire remonter son prix à 1 $.

C'était la théorie, mais le marché a prouvé que cette prémisse était fausse.

Alors que le marché implosait, des centaines d'investisseurs particuliers indignés ont inondé les médias sociaux de récits de malheurs, certains d'entre eux demandant à Kwon de compenser leurs pertes.

La semaine dernière, Kwon a annoncé des plans pour changer le système afin que TerraUSD soit soutenu par des réserves à l'avenir, mais il n'est pas clair si ce plan est réalisable.

Le gouvernement ne peut pas faire grand-chose pour protéger les investisseurs, car le commerce des cryptomonnaies a lieu en dehors de sa sphère réglementaire.

(1 $ = 1 273,9300 wons)