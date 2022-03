Les Coréens du Sud affluent à l'étranger pour un "voyage de vengeance" alors que les règles du COVID s'assouplissent.

"J'ai acheté le billet il y a une semaine à peine, mais c'était plutôt une évidence. J'avais l'impression de me rattraper pour ces deux années où je n'ai pas pu aller à l'étranger aussi souvent qu'avant le COVID", a-t-il déclaré, avant de monter dans l'avion à l'aéroport international d'Incheon vendredi.

Vaccinés et stimulés, Kim et sa femme font partie des Sud-Coréens qui se sont lancés dans une course au "voyage de revanche" - un terme qui a fait fureur sur les médias sociaux alors que les gens s'empressent de réserver des voyages à l'étranger qui ont été retardés par les restrictions liées au coronavirus.

Le boom a commencé après le 21 mars, lorsque la Corée du Sud a levé une quarantaine obligatoire de sept jours pour les voyageurs entièrement vaccinés arrivant de la plupart des pays. Cette restriction avait été assouplie l'année dernière, mais a été réimposée en décembre en raison de la propagation de la variante hautement infectieuse Omicron.

Le pays a largement abandonné ses efforts autrefois agressifs de traçage et de confinement malgré une vague record de COVID-19, rejoignant ainsi une liste croissante de pays asiatiques qui ont assoupli les règles de quarantaine, dont Singapour, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Les Coréens semblent désormais plus prêts à voyager. Les sondages ont montré que les gens sont moins inquiets des conséquences de l'infection par le virus et considèrent de plus en plus que sa prévention n'est pas de leur ressort.

Les ventes de billets d'avion à l'étranger sur 11st, une unité de commerce électronique de SK Telecom Co Ltd, le premier opérateur mobile de Corée du Sud, ont été multipliées par plus de huit par rapport à l'année précédente entre le 11 mars, date à laquelle la levée de la quarantaine a été annoncée, et le 27 mars, a indiqué la société.

Kim Na-yeon, 27 ans, était enthousiaste à l'idée de retourner à Hawaï où elle vivait auparavant.

"Je n'osais pas voyager, même en Corée, à cause du COVID", a-t-elle déclaré. "Mais maintenant, je me sens un peu plus libre avec l'exemption, alors j'ai décidé d'aller retrouver de vieux amis et de faire un peu de tourisme."

UNE DEMANDE QUI EXPLOSE

Les compagnies aériennes et les agences de voyage ont signalé une explosion de la demande pour les liaisons vers Hawaï, Saipan et Guam, ainsi que pour certaines destinations en Europe et en Asie du Sud-Est où les touristes présentant un certificat de vaccination ou un résultat de test négatif sont exemptés de quarantaine.

Saipan et Guam, qui ont toutes deux des pactes de bulles de voyage avec la Corée du Sud, proposent également des tests COVID gratuits et prennent en charge les frais de quarantaine si un voyageur présente un résultat positif. Chaque ressortissant sud-coréen visitant Saipan reçoit même 100 dollars d'incitations sous forme de "travel bucks" à dépenser dans les entreprises sur place.

La branche touristique du géant de la vente au détail en ligne Interpark Corp a signalé une croissance de 324 % des réservations de vols pour l'Océanie entre le 11 et le 22 mars par rapport à la même période en 2021, une augmentation de 268 % pour l'Asie du Sud-Est et 262 % de réservations supplémentaires pour l'Europe.

Dimanche, la société a vendu un nombre record de 5 200 voyages organisés à Hawaï en seulement 70 minutes. L'unité de téléachat de CJ Corp a déclaré avoir reçu quelque 2 800 commandes pour un voyage en Espagne et en Italie en une heure dimanche, pour un total de 15 milliards de wons (12,41 millions de dollars), quelques jours après avoir récolté 9 milliards de wons grâce à ses ventes d'un forfait Hawaï.

"Cette hausse reflète le sentiment croissant des clients que la fin des restrictions de voyage du COVID pourrait être imminente après la levée de la quarantaine obligatoire", a déclaré Lee Jeong-pil, directeur général de l'unité de téléachat de CJ.

Lee Tae-woo, 36 ans, grand voyageur au Japon, a déclaré qu'il avait changé un peu d'argent en yens, profitant de la forte baisse de la devise et espérant sauter dans le train des voyages de revanche bientôt.

Bien que le Japon n'ait pas encore autorisé le retour des touristes, il a réduit la période de quarantaine pour les arrivées à des fins professionnelles et autres à trois jours au lieu de sept ce mois-ci, et a signalé un nouvel assouplissement des restrictions de voyage.

"L'attente a été longue, et je suis prêt à y retourner dès qu'ils rouvriront enfin, pour visiter mon café préféré et profiter de la vue nocturne depuis la gare de Shibuya", a déclaré Lee, en faisant référence au quartier central animé de Tokyo.

