Les Corona bonds au secours de la zone euro  (eToro)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En 2012, lors de la crise des dettes souveraines en zone euro, les eurobonds, aussi appelés euros-obligations avaient fait leur apparition dans le débat public, rappelle Antoine Fraysse Soulier, responsable de l'analyse de marchés chez eToro. Avec des taux d’emprunts qui étaient montés jusqu’à 7% en Espagne et en Italie, l'existence même de la zone euro était remise en question et la création de ces eurobonds avaient été évoquée pour sauver le système monétaire européen.Finalement, ces obligations européennes n'avaient pas vu le jour sous la pression des pays du Nord (Allemagne, Pays-Bas, Finlande) qui ne souhaitaient pas mutualiser leur dette.Huit ans après, en 2020, ces eurobonds refont surface, sous un nouveau nom plus d'actualité : les " Corona bonds ". Le fonctionnement est exactement le même à savoir une mutualisation des dettes des pays européens, note l'expert.Actuellement, le fonctionnement d'emprunt des Etats européens est le suivant, chaque pays membre emprunte de son côté à un taux d'intérêt qui est censé représenter la santé économique du pays. A titre d'exemple, l'Allemagne emprunte à -0,56% à 10 ans tandis que l'Italie emprunte à +1,48% sur la même période, le taux est supérieur car l'Italie est beaucoup plus endettée que l'Allemagne.Ces Corona bonds permettraient donc d'émettre des obligations à 10 ans au niveau européen et non plus au niveau des pays en leur nom propre, avec un taux d'intérêt unique, qui serait une moyenne des différents pays membres, explique Antoine Fraysse Soulier. Ainsi, la dette des 19 pays de la zone euro serait mutualisée.Or ce projet de mutualisation des dettes européennes, réclamé par les pays particulièrement endettés du sud de l'Europe, comme l'Italie, mais toujours rejeté par les pays du nord comme l'Allemagne, n'est pas prêt de voir le jour, estime l'expert. En effet, le jeudi 26 mars, lors du sommet européen qui s'est tenu par vidéo conférence, la Chancelière allemande Angela Merkel s'est de nouveau opposée au projet de création des Corona bonds, privilégiant les moyens budgétaires déjà en place pour faire face à la crise sanitaire, conclut Antoine Fraysse Soulier.