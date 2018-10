Les Dr. Jan Berger et Roberta Herman rejoignent le Conseil d’Administration de Voluntis

Voluntis renforce l’expertise américaine, payeur et médicale de son Conseil d’Administration

Voluntis (Paris:VTX) (Euronext Paris, Mnemo : VTX - ISIN : FR0004183960), société spécialisée dans les thérapies digitales, annonce aujourd’hui les nominations de Jan Berger et Roberta Herman en tant qu’administratrices de Voluntis. Les Dr. Herman et Berger ont chacune plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la santé, en particulier auprès des payeurs et des professionnels de santé américains.

Jan Berger a occupé des fonctions exécutives au cours des 30 dernières années dans des groupes de santé privés et publics. En 2009, le Dr. Berger a fondé Health Intelligence Partners, un cabinet de conseil au service d’organisations et des ministères de santé dans 14 pays. Auparavant, elle était Senior Vice President, Chief Clinical Officer et Innovation Officer de CVS Health / Caremark. Actuellement, elle siège au Conseil d’Administration de Cambia Health Solutions (assureur multi-Etats Blue Cross Blue Shield), de GNS Healthcare (analyse de données de santé), Tabula Rasa (services de gestion et sécurité des médicaments) et Accent Care (santé à domicile et soins palliatifs). Le Dr. Berger est professeur adjoint à l’école de médecine et l’école de communication de Northwestern University à Chicago, Illinois. C’est une experte renommée dans l’engagement des patients et l’adhérence aux médicaments, ayant publié quatre livres et de nombreux articles sur ces sujets. Elle est titulaire d’un Doctorat en Médecine et d’un Master en Droit de l’Université de Loyola University (Chicago, USA).

Roberta Herman est actuellement Directeur exécutif de la Group Insurance Commission de l’Etat du Massachusetts, qu’elle est chargée de moderniser grâce à des initiatives innovantes visant à mieux assurer les soins des fonctionnaires et retraités de l’Etat. Elle codirigeait, auparavant, la practice stratégie payer / provider value transformation du cabinet Navigant Consulting. Jusqu’en 2013, elle était Chief Operating Officer et Chief Medical Officer d’Harvard Pilgrim Health Care, un assureur santé comptant 1,2 million d’adhérents des segments Commercial et Medicare dans trois Etats. Elle est membre du Conseil d’Administration du Joslin Diabetes Center. Le Dr. Herman enseigne depuis plus de 30 ans à l’école de médecine de Harvard University et est conférencière à la Harvard School of Public Health. Elle est diplômée de l’école de médecine de McGill University (Montréal, Canada).

Eric Elliott, Président du Conseil d’Administration de Voluntis, commente : « Nous sommes très heureux d’accueillir Jan Berger et Roberta Herman au sein de notre Conseil, seulement quelques mois après Viviane Monges qui nous apporte une expérience de premier plan de l’industrie des sciences de la vie. Leur profonde expertise des secteurs des payeurs et des fournisseurs de soins américains sera un réel atout à un moment clé pour Voluntis, focalisé sur l’extension du déploiement de ses solutions aux États-Unis et de leur remboursement par les organismes payeurs. »

Dr. Berger et Dr. Herman rejoindront les réunions du Conseil d’Administration à partir de novembre 2018. Mme. Émilie Lidome de CM-CIC Investissement quittera le Conseil suite à la fin de son mandat en octobre 2018. Eric Elliott déclare : « Je tiens également à remercier Émilie Lidome pour son engagement et sa contribution au développement de Voluntis ces dernières années et lui souhaite une très bonne continuation. »

À propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Ces recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développéì des thérapies digitales pour la gestion du diabète, comme Insulia® et Diabeo®, et du cancer, comme Zemy et eCO. Voluntis est partenaire, notamment, de Roche, AstraZeneca, Sanofi et Onduo. Basé à Paris et Boston, Voluntis est membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.

Voluntis est cotée au compartiment C d’Euronext Paris

Mnemo : VTX - ISIN : FR0004183960

