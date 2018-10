Les ETF Smart Beta intéressent de nouveau les investisseurs, observe Lyxor

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le climat semble finalement avoir tourné en faveur des ETF Smart Beta, avec des flux entrants de 1,4 milliard d'euros nets le mois dernier, soit la plus grande collecte en deux ans, révèle le baromètre mensuel des flux ETF européens, réalisé par Lyxor ETF. Les flux des ETF actions Smart Beta ont en effet représenté plus de la moitié des entrées de capitaux dans les ETF actions européennes et les ETF actions internationales.Ils n'ont cependant représenté qu'une très faible part de la collecte des ETF actions américaines, l'investissement en dehors des États-Unis exigeant pour le moment une prudence accrue.Les flux entrants des ETF Minimum Volatility, en particulier ceux axés sur les actions internationales et européennes, ont regagné une grande partie du terrain cédé (281 millions d'euros).Dans le même temps, les stratégies axées sur le risque, fondamentales et d'allocation factorielle, ont bénéficié simultanément de flux significatifs, une situation assez rare pour être mentionnée.