Les actions des fonds chinois cotés en bourse ont légèrement augmenté jeudi, suivant les gains des marchés chinois après que la banque centrale ait réduit les coûts d'emprunt pour aider une reprise économique chancelante et que les investisseurs aient placé leurs espoirs dans de nouvelles mesures de relance.

Les marchés boursiers chinois ont progressé jeudi, l'indice de référence CSI 300 augmentant de 1,6 % après que la banque centrale a réduit le coût d'emprunt de ses prêts à moyen terme pour la première fois en 10 mois.

Les actions des deux plus grands ETF chinois cotés aux États-Unis - l'iShares MSCI China ETF et l'iShares Trust-China Large-Cap ETF, qui représentent à eux deux environ 13 milliards de dollars d'actifs, ont augmenté de 1,8 % et de 2,0 %, respectivement. Les ETF restent respectivement à 15 % et 13 % de leurs plus hauts de janvier.

La Chine prévoit des mesures importantes pour relancer son économie en perte de vitesse, y compris la possibilité de milliards de dollars de nouvelles dépenses d'infrastructure et des règles plus souples pour encourager les investisseurs immobiliers à acheter plus de maisons, a rapporté le Wall street Journal jeudi.

Le rebond de l'économie chinoise observé en début d'année s'est essoufflé au deuxième trimestre, ce qui a incité la banque centrale chinoise à réduire certains taux d'intérêt directeurs cette semaine, pour la première fois en près d'un an, et à prévoir d'autres baisses à l'avenir.

L'économie chinoise a trébuché en mai, la production industrielle et la croissance des ventes au détail n'atteignant pas les prévisions, ce qui renforce l'idée que Pékin devra faire davantage pour consolider une reprise post-pandémique chancelante.

Les récentes baisses de taux d'intérêt et les espoirs de nouvelles mesures de relance budgétaire ont contribué à la hausse des actions chinoises jeudi, a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial.

Les options sur plusieurs fonds chinois cotés en bourse aux États-Unis ont attiré des flux haussiers ces derniers jours.

M. Krosby a toutefois averti que les investisseurs disposant d'un horizon temporel plus long pourraient vouloir attendre de voir des preuves de relance.

"Il serait prudent d'évaluer les mesures qui seront introduites et de s'assurer que tout investissement dans ce pays est viable", a déclaré M. Krosby.