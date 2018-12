Les ETF dans une assurance vie, un bon moyen d'épargner pour ses enfants ou petits-enfants

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Épargner pour ses enfants n'est pas une nécessité absolue. En France, les frais de scolarité sont abordables dans le domaine public, aussi bien en ce qui concerne les études secondaires (collège, lycée) que les études universitaires. Pour ceux qui se dirigent vers des études supérieures plus onéreuses (écoles spécialisées, sport-études ou grandes écoles par exemple), l'obtention d'une bourse ou le recours à un prêt étudiant est également chose courante, souligne Albert d’Anthoüard, directeur de la clientèle privée chez Nalo.Faut-il pour autant se désintéresser du sujet ?Certainement pas, assure le spécialiste qui rappelle la hausse régulière des frais de scolarité.Pour Albert Anthoüard, épargner pour ses enfants ou petits-enfants doit s'accompagner d'une stratégie d'investissement adéquate pour faire fructifier cet argent de manière efficace.Le principal piège à éviter de nos jours est de vouloir investir cette épargne en se tournant par exemple vers un placement en fonds en euros dans le cadre d'une assurance-vie, ou vers un livret, alors que les rendements de ces produits ne sont pas attractifs, observe le directeur de la clientèle privée.La plupart de ces contrats offrent même une rémunération inférieure à 1,5% brut et ce taux de rendement continue de baisser d'année en année. Pour un investissement sur 5, 10, 15 voire 20 ans, il ne s'agit donc pas d'un choix judicieux, assure Albert Anthoüard.Selon lui, la solution à envisager est au contraire d'investir cette épargne dans des allocations personnalisées pour chacun des projets de vos enfants. Le versement initial et chaque versement suivant devront être alloués dans un investissement approprié qui permettra d'atteindre le montant souhaité lorsque la dépense se présentera.Ce choix est naturellement possible dans le cadre d'une assurance-vie en se tournant vers des allocations investies en ETF qui permettent de reproduire les variations des grands indices boursiers pour un coût minimal. Ces différentes allocations devront être progressivement sécurisées à l'approche du moment où cette épargne devra être mobilisée, explique le professionnel.