LOS ANGELES, 20 août (Reuters) - Une compilation du groupe de rock californien The Eagles est devenue l'album le plus vendu aux Etats-Unis, détrônant le "Thriller" de Michael Jackson, a annoncé lundi l'industrie phonographique américaine.

Selon les données compilées par la Recording Industry Association of American, il s'est vendu plus de 38 millions d'unités de la compilation "The Eagles - Their Greatest Hits 1971-1975", parue une première fois en février 1976.

Le disque comprend des titres comme "Take It Easy" ou "Witchy Woman", mais pas "Hotel California", succès majeur du groupe sorti en 1977.

"Thriller" s'est écoulé à plus de 33 millions d'exemplaires depuis 1982.

Formé en 1971 à Los Angeles, les Eagles se sont séparés en 1980 avant une première reformation en 1994 autour de ses deux piliers, Don Henley et Glenn Frey. Frey est mort en 2016, mais le groupe, qui a recruté son fils, Deacon, est toujours en tournée. (Lisa Richwine Henri-Pierre André pour le service français)