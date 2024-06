Le quadruplement du prix du pain subventionné a rendu plus difficile que jamais la vie de Gamal Ahmad et de millions d'autres Égyptiens.

Ce retraité de 64 ans avait déjà du mal à joindre les deux bouts avant que le gouvernement égyptien, confronté à une hausse de la facture des importations de blé, n'augmente le prix des petits pains subventionnés pour la première fois depuis des décennies, le 1er juin.

Ces pains sont disponibles pour plus de 70 millions de personnes et sont vitaux pour les plus pauvres. Bien qu'ils soient encore fortement réduits, l'augmentation de 5 piastres à 20 piastres (0,0042 $) par pain est une augmentation que de nombreux ménages peuvent difficilement se permettre.

"Nous ne pouvons pas supporter d'autres [augmentations de prix]", a déclaré Gamal, qui s'inquiète également des coupes dans les services publics subventionnés annoncées par le gouvernement.

"Il y a toujours les factures de gaz, d'électricité et d'eau. Tous les prix augmentent", a-t-il ajouté.

L'impact de la hausse des prix sera ressenti par des millions de personnes, car les pains subventionnés constituent un aliment de base pour une grande partie de la population, qui compte environ 106 millions d'habitants.

"Bien sûr, la hausse des prix a un impact sur moi", a déclaré Mohamed Abdelaziz, un retraité, alors qu'il achetait du pain subventionné dans le centre du Caire. "Nous avons du mal à nous en sortir.

Il a expliqué qu'il devait continuer à travailler pour compléter sa pension d'État mensuelle de 2 000 livres (42,46 dollars) et s'occuper de ses trois enfants célibataires.

L'augmentation du prix du pain subventionné est une décision politiquement sensible qui a été reportée pendant des années dans un pays où le pain bon marché est important pour beaucoup parce que la pauvreté est répandue.

Le prix était resté stable depuis les années 1980, malgré des réformes d'austérité répétées, le gouvernement craignant d'être confronté à une réaction brutale de l'opinion publique. Une tentative de modification du système de subvention a déclenché des émeutes en 1977.

Au lieu d'augmenter le prix, le gouvernement avait auparavant essayé de restreindre l'éligibilité et de réduire le poids des pains.

Environ deux tiers de la population bénéficient de subventions pour le pain, qui sont basées sur le revenu et comprennent une allocation de cinq pains par jour.

La facture mensuelle d'une famille de quatre personnes pourrait passer de 30 livres à 120 livres, dans un pays où le salaire mensuel minimum est de 6 000 livres, à la suite d'une augmentation de 50 % en mars.

INFLATION ÉLEVÉE

Le gouvernement a agi maintenant que l'inflation annuelle s'élevait à 32,5 % en avril, après avoir atteint 38 % en septembre dernier. L'Égypte doit également faire face à un service de la dette important et a autorisé une forte dévaluation de sa monnaie en mars, lorsqu'elle est passée à un système de taux de change flexible.

L'Égypte est souvent le premier importateur mondial de blé et les négociants affirment que le changement de prix ne devrait pas modifier la quantité des achats de l'État à court terme. L'effondrement de la monnaie et l'inflation galopante ont fait grimper en flèche le coût pour le gouvernement de l'achat de blé à l'étranger.

Le ministre de l'approvisionnement, Ali Moselhy, affirme que le nouveau prix ne représente que 16 % du coût de fabrication du pain, qui a augmenté en raison de l'affaiblissement de la monnaie égyptienne et de la hausse des prix du blé sur le marché mondial.

Le gouvernement alloue environ 125 milliards de livres égyptiennes (2,65 milliards de dollars) aux subventions pour le pain dans son budget 2024/25, contre 91 milliards l'année dernière, selon M. Moselhy.

M. Moselhy a déclaré que le ministère n'avait reçu aucune plainte de la part des citoyens à la suite de l'augmentation des prix.

Le gouvernement affirme qu'il étend le filet de sécurité sociale, mais certains de ses détracteurs remettent en question les coupes dans les subventions pour le pain après que le gouvernement a dépensé massivement dans des mégaprojets, ce qui a entraîné une augmentation de la dette.

Selon Timothy Kaldas, directeur adjoint de l'Institut Tahrir pour la politique au Moyen-Orient, l'État devrait plutôt donner la priorité à la réduction des exemptions accordées aux entreprises appartenant à l'armée, qui bénéficient depuis longtemps de privilèges financiers.

L'augmentation du prix du pain subventionné sera "un coup dur pour les ménages pauvres", a-t-il ajouté.

Même si cette mesure n'incite pas les gens à organiser des manifestations à la suite d'une répression de la dissidence et d'une interdiction de la plupart des manifestations publiques, elle pourrait alimenter la frustration populaire à l'égard de l'économie, a-t-il ajouté.

Samedi, l'animateur de la télévision locale Lamis El Hadidy a demandé à M. Moselhy pourquoi les remboursements de la dette représentaient 62 % des dépenses budgétaires, alors que les subventions n'en représentaient que 11,5 %.

L'Égypte doit rembourser ses dettes et "nous parlons de notre réalité actuelle et de ce que nous ferons demain", a répondu M. Moselhy.

(1 $ = 47,1000 livres égyptiennes)