Les Émirats arabes unis espèrent réactiver les négociations commerciales avec l'Union européenne d'ici la fin de l'année, a déclaré lundi le ministre du commerce des Émirats arabes unis, qui se dit optimiste quant au caractère bilatéral des discussions.

Les négociations entre l'UE et le Conseil de coopération du Golfe, un bloc de six pays arabes dont font partie les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, sont toujours au point mort. Frustrés par cette situation, les Émirats arabes unis ont discrètement demandé à l'UE d'entamer des discussions sur un pacte commercial distinct des pourparlers du CCG, comme l'a rapporté Reuters en mars.

"Nous avons entamé la discussion, à la fois par le biais du CCG et de manière bilatérale, et nous recevons le soutien de nombreux membres de l'UE", a déclaré M. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi lors d'un entretien avec Reuters.

Il a déclaré que des discussions entre l'UE et le CCG ou des discussions bilatérales entre l'UE et les EAU constitueraient une "valeur ajoutée", mais il a ajouté qu'il était optimiste quant au fait que les discussions seraient bilatérales.

Les Émirats arabes unis, un État influent du Moyen-Orient riche en pétrole, plaident depuis longtemps en faveur d'une plus grande implication de l'UE dans la région du Golfe.

L'UE et le CCG, riche en énergie, ont entamé en 1990 des négociations commerciales qui, si elles aboutissaient, permettraient aux entreprises du bloc européen d'accéder plus facilement à ce qui est aujourd'hui le sixième marché d'exportation de l'UE. Ces négociations ont toutefois été officiellement suspendues en 2008.

Un accord plus large avec le CCG pourrait ouvrir davantage les États membres de l'UE aux investissements des fonds souverains du Golfe, de grands investisseurs intersectoriels qui ont une vision à long terme.

Toutefois, le CCG n'a signé que très peu d'accords commerciaux. Il a finalisé un pacte avec la Corée du Sud l'année dernière, 16 ans après le début des négociations, et a entamé des négociations avec la Grande-Bretagne en 2022.

Abu Dhabi entretient également des liens étroits avec Moscou, ce qui a attiré l'attention des États-Unis, de l'Union européenne et d'autres alliés occidentaux, qui ont pressé les Émirats arabes unis de montrer qu'ils prenaient des mesures contre les entreprises qui se soustraient aux sanctions liées à la Russie.

M. Al Zeyoudi a déclaré que les Émirats arabes unis espéraient conclure un accord de zone de libre-échange avec l'Union économique eurasienne, qui comprend la Russie et le Belarus, avant la fin de l'année.

Le ministre a déclaré qu'il ne pensait pas que cela affecterait les efforts des Émirats arabes unis en vue d'une relation plus étroite avec l'Union européenne.

"Nous serons toujours ouverts et désireux de développer nos relations avec qui que ce soit", a-t-il déclaré. (Reportage de Catherine Cartier ; Rédaction de Yousef Saba)