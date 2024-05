Un institut de recherche gouvernemental des Émirats arabes unis a publié lundi un nouveau modèle GenAI open source, qui pourrait rivaliser avec ceux des grandes entreprises technologiques.

L'Institut d'innovation technologique d'Abou Dhabi (TII) a déclaré qu'il publiait la série Falcon 2 : Falcon 2 11B, un modèle basé sur le texte, et Falcon 2 11B VLM, un modèle vision-langage qui peut générer une description textuelle d'une image téléchargée.

TII est un centre de recherche au sein du Conseil de recherche sur les technologies avancées d'Abu Dhabi.

Les Émirats arabes unis, grand exportateur de pétrole et puissance influente du Moyen-Orient, investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Mais ce pari a également attiré l'attention des autorités américaines qui, l'année dernière, ont lancé un ultimatum : technologie américaine ou chinoise.

L'entreprise émiratie G42, spécialisée dans l'intelligence artificielle, a retiré du matériel chinois et a cédé des participations dans des entreprises chinoises avant d'obtenir un investissement de 1,5 milliard de dollars de la part de Microsoft, en coordination avec Washington.

Le secrétaire général du Conseil de recherche sur les technologies avancées, Faisal Al Bannai, qui est également conseiller du président pour la recherche stratégique et les technologies avancées, a déclaré que les Émirats arabes unis démontraient qu'ils pouvaient être un acteur majeur dans le domaine de l'intelligence artificielle.

La série Falcon 2 intervient alors que les entreprises et les pays se lancent dans une course au développement de leurs propres modèles de langage étendu, après la publication en 2022 de ChatGPT par OpenAI. Si certains ont choisi de garder leur code d'IA propriétaire, d'autres, comme le Falcon des Émirats arabes unis et le Llama de Meta, ont mis leur code à la disposition du public pour qu'il puisse l'utiliser.

M. Al Bannai s'est dit optimiste quant aux performances de Falcon 2 et a indiqué qu'ils travaillaient sur la "génération Falcon 3".

"Nous sommes très fiers de pouvoir continuer à nous surpasser et à rivaliser avec les meilleurs acteurs mondiaux", a-t-il déclaré. (Reportage d'Alexander Cornwell ; Rédaction d'Alison Williams)