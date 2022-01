Les Émirats détruisent deux missiles balistiques tirés par les Houthis-ministère

DUBAI, 24 janvier (Reuters) - Les Émirats arabes unis ont détruit lundi deux missiles balistiques tirés par les Houthis du Yémen, a déclaré le ministère émirati de la Défense.

A Sanaa, le porte-parole du mouvement yéménite, Yahya Sarea, a revendiqué cette attaque, précisant que les missiles visaient la base aérienne d'Al Dhafra à Abou Dhabi et d'autres cibles à Dubaï.

Les Houthis avaient déjà mené la semaine dernière une attaque de drones contre des installations pétrolières près de l'aéroport d'Abou Dhabi, dans laquelle trois personnes avaient été tuées.

En représailles, la coalition arabe sous commandement saoudien qui les combat au Yémen a mené une série de raids aériens qui ont fait des dizaines de morts.

Les médias officiels saoudiens avaient rapporté dimanche qu'un missile balistique tiré par les Houthis avait frappé le sud de l'Arabie saoudite, blessant légèrement deux personnes.

Les Houthis lancent régulièrement des attaques de drones ou de missiles contre leur voisin saoudien mais ont plus rarement pris pour cible les Émirats, situés très loin du Yémen.

Les Emirats ont fortement réduit leur participation au conflit au Yémen en 2019, faute de solution militaire rapide, mais ils continuent d'armer et d'entraîner des forces hostiles aux Houthis qui ont lancé récemment une offensive contre les provinces productrices de pétrole de Shabwa et Marib. (Reportage Alaa Swilam, Nadine Awadalla et Maha El Dahan; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün)